Talente zeigen sich Stützpunkttrainern

Bei der VR-Talentiade-Sichtung des Fußballbezirks Schwarzwald am DFB-Stützpunkt Aldingen haben sich 102 Spieler des Jahrgangs 2008 den DFB-Stützpunkttrainern gezeigt. Am Ende wurden 16 Feld- und drei Torhüter ausgewählt, die sich zunächst für ein Training am DFB-Stützpunkt qualifizierten. Nach dem ersten gemeinsamen Training wurden zwölf Feld- und zwei Torhüter in den vorläufigen Kader übernommen.

Nachdem die beiden Jahre zuvor die Sichtung in der Sporthalle in Aldingen ausgetragen wurde, ging es jetzt wieder nach draußen. „Die Sichtung in der Halle war einfach nicht ideal, weil wir zunächst den Jahrgang des ersten Halbjahres sichteten und danach dann den des zweiten Halbjahres. So waren am Anfang bis zu 30 Kinder zum Training am Stützpunkt eingeladen und dies war einfach zu viel“, sagte Georg Müller, zuständig für die Talentsichtung des Bezirks Schwarzwald.

Nach der Begrüßung von Georg Müller wurden die mehr als 100 Kinder in bunt zusammengewürfelte Mannschaften eingeteilt. Über rund vier Stunden (mit einer Stunde Mittagspause) galt es dann für die DFB-Stützpunkttrainer, die besten Talente herauszufiltern. Diese sollten nicht nur in der Spielform „Vier gegen Vier“ ihre eigenen, technischen Fähigkeiten in den Vordergrund stellen, sondern sie sollten auch zeigen, wie sie sich in immer wieder neu zusammengestellten Mannschaften, bewähren und das Zusammenspiel mit ihren neuen Mitspielern funktioniert.

Nach vier Stunden zogen sich dann die Stützpunkttrainer zu einer kurzen Besprechung zusammen und der vorläufige Kader wurde ausgewählt. Gespannt warteten die Kinder auf das Ergebnis. „Aber die Kinder, die jetzt nicht berücksichtigt wurden, haben immer noch die Chance sich für ein Stützpunkttraining zu qualifizieren, denn die Trainer sind das ganze Jahr über unterwegs bei Spielen und laden talentierte Kinder immer noch zusätzlich ein“, betonte Georg Müller bei der Abschlussbesprechung.

Auch haben die Vereine im Bezirk immer wieder die Möglichkeit, ihre Talente zu einem Sichtungstraining in Aldingen vorbeizubringen.

Nach der Veranstaltung bekam jedes Kind noch eine Urkunde sowie Müsliriegel und ein Sachgeschenk des Sponsors überreicht. Daniel Baumann, Regionalleiter der Volks- und Raiffeisenbank Schwarzwald-Donau-Neckar dankte den vielen Kindern für ihren großen Einsatz an diesem Sichtungstag und überreichte den neuen Stützpunktspielern noch ein zusätzliches Geschenk.

In bewährter Manier richtete die SpVgg Aldingen mit einem großen Helferteam diesen Sichtungstag am DFB-Stützpunkt aus. „Mit der SpVgg Aldingen haben wir über viele Jahre einen perfekten Gastgeber für diese Sichtung“, richtete dann Georg Müller ein großes Lob an den Verein.