Tagespflege wird im Oktober eröffnet

Balgheim (pm) - Die gemeinnützige Sozialstation Spaichingen-Heuberg e.V. baut derzeit auf dem Grundstück Keltenstraße 7 in Balgheim eine Tagespflege für betagte und demenziell erkrankte Menschen. Die Einrichtung, die ebenso wie die Tagespflege in Gosheim den Namen Hildegard und Katharina-Hermle-Haus tragen soll, so die Pressemitteilung der Sozialstation, wird voraussichtlich am Montag, 5. Oktober, ihren Betrieb aufnehmen. Einweihung ist am 3. Oktober.

Das Hildegard und Katharina-Hermle-Haus in Balgheim bietet Platz für 14 Gäste, die in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr an den Wochentagen Montag bis Freitag betreut, mobilisiert und gepflegt werden. Zur Zielgruppe des Tagespflegekonzepts gehören pflegebedürftige oder demenziell erkrankte Menschen, Menschen mit einer Behinderung und auch Personen, die den einsamen Alltag zu Hause gegen abwechslungsreiche Stunden in der Gemeinschaft eintauschen möchten.

„Mit unserem Angebot möchten wir pflegende Angehörige und ihre Familien entlasten und unseren Gästen Gemeinschaft in der Gruppe mit einem strukturierten Tagesablauf bieten. Für die 14 Plätze unserer Tagespflege haben wir bereits eine Interessentenliste mit 25 Personen, die an einem oder mehreren Wochentagen das Angebot unserer Tagespflege nutzen möchten.“, so die mitteiilung der Sozialstation. Interessierte Angehörige können ihren Betreuungswunsch unter Tel. 07424/4858 anmelden.

Die Tagespflege in der Ortsmitte von Balgheim ist baugleich mit dem Hildegard und Katharina-Hermle-Haus in Gosheim, welches die Sozialstation bereits seit dem Jahr 2015 in der Schulstraße 3 betreibt. Die Bauarbeiten im Gebäude und an den Außenanlagen werden bis Ende September 2020 abgeschlossen sein, so die Mitteilung.

Das neue Gebäude soll am Tag der deutschen Einheit, Samstag, 3. Oktober, um 11 Uhr eingeweiht und der Öffentlichkeit am Nachmittag des 3. Oktober vorgestellt werden.

Am darauffolgenden Montag, 5. Oktober, will die Einrichtung die ersten Gäste im Hildegard und Katharina-Hermle-Haus begrüßen.

Die Hildegard und Katharina-Hermle-Stiftung aus Gosheim hat mit einer großherzigen Spende in Höhe von 400 000 Euro den Neubau der Tagespflege in Balgheim ermöglicht. Auch der Neubau der Tagespflege in Gosheim wurde durch die Hildegard und Katharina-Hermle-Stiftung mit 400 000 Euro gefördert. Gesamtkosten des Projekts in Balgheim betragen 1,1 Millionen Euro.