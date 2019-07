Tagespflege in Balgheim soll bis Mitte 2020 fertig sein

Es schien, als wollten die benachbarten Kirchenglocken ihren Segen zum Spatenstich für die Tagespflege im Herzen von Balgheim geben. Dort in der Keltenstraße 7 konnte der Deilinger Bürgermeister Albin Ragg, der Vorsitzende der Gemeinnützigen Sozialstation Spaichingen-Heuberg, seine Amtskollegen Götz (Balgheim), Arno (Rietheim-Weilheim und Hausen o.V.), Leibinger (Bubsheim) und den frischgewählten Dürbheimer Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Köhler begrüßen. Dazu den Architekten Rolf Weber, der schon die baugleiche Tagespflege auf dem Heuberg projektiert hat, die 2015 in Betrieb gegangen und sehr gut angenommen worden ist.

Von den Kosten mit 1,1 Millionen übernimmt die Hildegard- und Katharina-Hermle-Stiftung wiederum stolze 400 000 Euro. Die Anfang des Monats verstorbene Birgitta Hermle hat diese Großförderung – eine Herzensangelegenheit - noch mit abgesegnet, wie ihre anwesende Tochter Miriam Hermle betonte.

Das zehn Ar große Grundstück, für das sich der Balgheimer Bürgermeister Helmut Götz gleichsam als seine Abschiedsgabe stark gemacht hat, liegt in der Nachbarschaft der Seniorenbegegnungsstätte Komm-in, der Nachbarschaftshilfe Mikado und des Kindergartens St. Josef. Und zur örtlichen Bäckerei und der Gastwirtschaft ist es auch nicht weit. Mithin kurze Wege zur Begegnung, was ganz im Sinne einer Tagespflege-Einrichtung ist, wie Bürgermeister Ragg betonte. Denn diese bezweckt nicht nur eine zeitliche Entlastung der pflegenden Angehörigen, sondern sie will auch ihre Tages-Gäste aktivieren und deren Einsamkeit entgegenwirken.

Architekt Rolf Weber, auf die kurze Projekt-Dauer in Zeiten knapper Kapazitäten am Bau angesprochen, hat das Ganze schon längst durchgetaktet, so dass die Termintreue gesichert sein dürfte.

Die neue Tagespflege im Tal wird für rund 50 Interessenten 15 Plätze anbieten, die in Wechselschichten belegt werden. Dabei wird keine Gewinnerzielung, sondern nur eine weitgehende Kostendeckung angestrebt, wie die Pflegedienstleisterin Sabrina Schilling und deren Stellvertreterin Brigitte Rötger betonten.

Bürgermeister Götz erinnerte bei dieser freudigen Gelegenheit an die Anfänge der Sozialstation im Jahre 1974, mit der Balgheimerin Anita Bix als erster „fahrender“ Krankenschwester. Mit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 hat diese Branche einen weiteren Schub erfahren. Und die Arbeit dürfte in Anbetracht einer alternden Bevölkerung nicht weniger, sondern noch deutlich mehr werden. Was die Frage aufwirft, woher man in Zukunft die ganzen Pflegekräfte herbekommen soll.