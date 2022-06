Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Mai fand in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz der Tag des Schwimmabzeichens statt. Die DLRG OG Spaichingen-Aldingen stellt hierfür ihre Prüfer bereit, um den Kindern das Seepferdchen oder das Schwimmabzeichen Bronze abzunehmen. Veranstaltet wurde der Tag des Schwimmabzeichens in Kooperation mit der Gemeinde Aldingen, die hierfür ihr Hallenbad kostenlos zur Verfügung stellte. So konnten zwei Seepferdchen und sechs Schwimmabzeichen Bronze abgenommen und verliehen werden. Herzlichen Glückwunsch an die Kinder!

Im Sommer wird mit der Schwimmkampagne 2022 eine weitere Möglichkeit geboten, die Abzeichen abnehmen zu lassen. Ähnlich wie bei der Sommerkampagne 2021 wird über vier Termine hinweg (26.07., 28.07., 02.08., 04.08.) für die Abzeichen trainiert und zum Abschluss die Prüfung abgelegt. Die Anmeldung ist ab dem 25. Juni auf der Homepage der DLRG Spaichingen-Aldingen möglich.

Zusätzlich findet am 01.08. im Rahmen des Kinderferienprogramms Spaichingen eine weitere Abzeichenabnahme an einem Nachmittag statt. Die Anmeldung hierfür erfolgt über das Kinderferienprogramm.