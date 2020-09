Tag des offenen Denkmals in Rottweil

Am Sonntag, 13. September, findet auch dieses Jahr der „Tag des Offenen Denkmals“ statt, wenn auch unter etwas besonderen Rahmenbedingungen.

Aufgrund der diesjährigen Situation hat sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz entschlossen, den Tag des Offenen Denkmals vor allem digital durchzuführen.

Die Städtischen Museen bieten zwar keine gesonderten Aktionen an, können aber ganz analog und direkt bei freiem Eintritt besucht werden. Der kommende Sonntag bietet somit allen die Möglichkeit, auch nur mal kurz in den Museen vorbeizuschauen und sich so einen Eindruck von den neuen Ausstellungen im Stadtmuseum oder der Sammlung Dursch im Dominikanermuseum zu machen. In der Lorenzkapelle können auch an diesem Sonntag durch den Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter die Schätze der Rottweiler Steinmetzkunst bestaunt werden.

Öffnungszeiten der Museen:

Dominikanermuseum 10 – 17:Uhr

Stadtmuseum 14 – 17 Uhr

Kunstsammlung Lorenzkapelle: 14 – 16 Uhr

Salinenmuseum 14.30 – 17 Uhr, Führungen 14.45 Uhr und 16 Uhr