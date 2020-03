Tödliche Verletzungen hat der 44-jährige Mitarbeiter eines Wartungsdienstes erlitten, der am Montag gegen 9.45 Uhr in einem Baustofffachbetrieb an der Neckarstraße Reparaturarbeiten an einem Gabelstapler vornahm und unter der hydraulisch betriebenen Palettengabel des Gabelstaplers eingeklemmt wurde.

Ein Notarzt vermochte laut Polizei nur noch den Tod des 44-Jährigen festzustellen. Die Ermittlungen wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil übernommen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete zur Klärung der Unfallursache die Erstellung eines Gutachtens durch einen Sachverständigen an. Am Unfallort waren zur Betreuung der Mitarbeiter des betroffenen Baustofffachbetriebes Notfallseelsorger aus dem Landkreis Rottweil im Einsatz.