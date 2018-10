Täter sägt Holzkreuz ab

Ein unbekannter Täter - laut Zeugenaussagen möglicherweise ein etwa 25-jähriger Mann – hat am Samstagvormittag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr das Holzkreuz an der Herz-Marien Grotte abgesägt.

Die Grotte liegt zwischen Aldingen und Spaichingen an einem Feldweg in der Verlängerung der Dellinger Straße. Mehrere Zeugen konnten einen jungen, etwa 25-jährigen Mann beschreiben, der sich mit einer, eventuell auch mit zwei Hand-Bogensägen am Samstagvormittag im Bereich der Herz-Marien Grotte aufgehalten habe. Dieser Mann ist laut Beschreibung etwa 185 Zentimeter groß und war bekleidet mit einer Baseball-Kappe, einer dunklen Sporthose mit weißer Innenseite sowie mit einem dunklen Sweat- bzw. Kapuzenshirt („Hoodie“) und weißen Turnschuhen. Der junge Mann hat kurze, dunkle Haare und sprach deutsch mit schwäbischem Akzent.

Personen, die Angaben zu der Tat oder dem beschriebenen jungen Mann machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424/ 93 18-0, in Verbindung zu setzen.