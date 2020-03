Täter beschädigen das „Amigo“

Unbekannte heben irgendwann von Dienstagabend bis Mittwochvormitttag zwei Glasfenster an dem durch den Jugendtreff „Amigo“ genutzten Gebäude in der Schuraer Straße in Aldingen eingeschlagen. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro, so der Polizeibericht. Nun sucht die Polizei Zeugen zu dieser Sachbeschädigung. Hinweise bitte an das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 93 18-0