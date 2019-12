Szenen reichen von rührend bis grausam

In Deutschland und weltweit wird jedes Jahr Weihnachten gefeiert. Doch aus welchen Gründen begehen wir dieses Fest? Sind es Tradition, die Geschenke oder die gemeinsame Zeit mit der Familie? Die Antwort auf diese Fragen gab vielleicht überraschend das Weihnachtsmusical der Freien Evangeliums Christengemeinde Aldingen in der neuen Begegnungsstätte in der Klippeneckstraße.

Am Sonntag und Montag standen Aufführungen unter der Leitung von Angelina Isaak vor einem großen Publikum an. Zusammen mit dem Kinderchor und der Lobpreisgruppe waren mehr als 80 Personen an dem Musical beteiligt.

Die ziemlich modern gestaltete Darstellung der Weihnachtsgeschichte war als Einstimmung für die Festtage nach einigen Wochen Proben realisiert worden. Es handelte sich um ein einfaches, bibeltreues und für jedermann ab drei Jahren verständliches Musical.

Der Geschäftsführer und stellvertretende Pastor freute sich über die große Anzahl Besucher, vor allem über die vielen Kinder. „Heute Abend können Sie Weihnachten aus der richtigen Perspektive erleben, die jedes Herz berührt“, lauteten seine Worte.

Die Mimen der verschiedenen Szenen spielten durchweg in der Kleidung der damaligen Zeit in Israel. Ohne viel Kulisse konnte man an den Worten der Menschen erkennen, um welche biblischen Handlungen es sich drehte. Dazu sangen einige Soli mit wunderbaren Stimmen; passende Lieder, deren Texte zugleich im hinteren Teil an der Wand zu lesen waren.

Viele Sprecher gab es im Hintergrund, und manches lief auch in Playback ab, was jedoch der wunderbaren Aufführung keinen Abbruch tat.

Zur damaligen Zeit war Israel von den Römern unterdrückt. Mit Sehnsucht erwarteten sie, wie es in den alten Schriften stand, den Messias, der sie erretten sollte. Das Musical begann mit der Verkündigung von Johannes. Elisabeth wird im hohen Alter noch einen Sohn gebären. Rührend war die Szene der Verkündigung des Gottessohnes an Maria.

Sekundenlang wurde es zwischen den einzelnen Szenen dunkel im Saal und der Vorhang kurz zugezogen. Beim Öffnen des Vorhangs war Maria schon auf dem Wege zu ihrer Base Elisabeth, wo sie mit den biblischen Worten des Magnifikats empfangen wurde. Nach dem Engelsgeheiß nahm Josef seine Braut, die schwanger war, zu sich. Mühsam machte sich das junge Paar auf den Weg nach Bethlehem, nach des Kaisers Augustus Befehl, doch kein Platz war mehr in den Herbergen. Geburt, Verkündigung der Engel, Anbetung der Hirten bis zu der Ankunft der Sterndeuter – alles lief seinen bekannten Gang. Die Darstellung im Tempel mit dem greisen Simeon wurde zu einer bewegenden Handlung. Grausam ging es dann zu, als König Herodes den „Kindsmord“ befahl und Maria und Josef nach Ägypten fliehen mussten.

Als Schlusschor sangen alle Teilnehmer „Heilige Nacht, in der der Herr geboren“. Im Anschluss gab es für die Kinder noch eine Überraschung.