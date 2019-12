Synphonische Blasmusik erzählt Geschichten

Mit einem abwechslungsreichen, anspruchsvollen Programm haben die Musikvereine Hartheim und Denkingen beim Adventskonzert am Samstag in der Mehrzweckhalle die vielseitigen Möglichkeiten ihres blasmusikalischen Könnens gezeigt. Einmal mehr haben die Denkinger Musiker mit ihrem Dirigenten Christoph Hohl auf eindrucksvolle Weise demonstriert, wie facettenreich moderne Blasmusik präsentiert werden kann.

Die Vorsitzende des Musikvereins, Anja Gaßner, wies in ihrer Begrüßung darauf hin, dass Musik wie Mode ist, also Geschmackssache. „Die einen mögen Volks- oder klassische Musik. Die anderen stehen eher auf Techno, Jazz, Rock oder, wie Sie, liebes Publikum: auf symphonische Blasmusik. Doch alle hören Musik meist aus einem Grund: um sich zu entspannen“ sagte Anja Gaßner.

Und entspannen konnte man sich erstmals beim Auftritt des Jugendkooperationsorchesters Denkingen-Frittlingen. Unter der Leitung von Annika Linz bewiesen die 32 Jugendlichen mit „New Festival Music“ sowie mit der „Forrest Gump Suite“, dass die Nachwuchsarbeit im Verein funktioniert. Mit der Zugabe „Pokemon“ verabschiedete sich der Nachwuchs unter Applaus der Besucher.

Dann ging es mit der Gastkapelle Hartheim unter Leitung von Jörg Reizner auf eine musikalische Reise in verschiedene Epochen, an verschiedene Orte und mit unterschiedlichen Musikstilen. Der Anfang bildete eine Reise mit dem Prinzen in seine Traumwelt mit „King’s Tower Overture“ von Joe Grain. Mit einfühlsamem Zusammenspiel, einem wunderschönen Klarinetten-Solo und präzisen Einsätzen standen die Musiker bei der Wiedergabe des Walzers „An der schönen blauen Donau“ den Wiener Philharmoniker in nichts nach.

Bei „Fascinating Drums“ von Ted Huggens faszinierten vor allem das Schlagzeug mit sämtlichen Percussion-Instrumenten. Die Bläser traten bei diesem Stück in den Hintergrund und wechselten teilweise selbst in die Welt der Percussion. Dann ging es auf Safari durch die afrikanischen Steppen mit „African Symphony“.

Harald Deufel überzeugte in seiner unvergleichlichen Art als Tuba-Solist in „Farmers Tuba“ von Martin Scharnagl. Dem Solisten wurde sowohl rhythmisch als auch technisch einiges abverlangt. Mit „Call oft he Celts“ führten die Musiker die Besucher in die keltische Atmosphäre in drei heiteren Sätzen. Ein wunderschönes Piccolo-Solo von Nadine Dreher leitete über zu einem irischen Tanz, der zu einem grandiosen Finale führte. Als Zugabe spielten die Gäste den legendären „Radetzky-Marsch“. Charmant führte Nadine Dreher durch das Programm.

In seinem ersten Konzert führte Christoph Hohl seine Musiker zu Höchstleistungen. Dass man die „ Wiener Philharmoniker Fanfare“ nicht mal geschwind vom Blatt spielt, wurde bereits bei den ersten Tönen klar, als die Musiker als Premiere von der Tribüne aus spielten.

Dass auch ein Blasorchester Geschichten erzählen kann, zeigte sich in der Vertonung des Kinderbuchs „The Wind in the Willows“. Komponist Johann de Meije setzte hier die Charaktere des Flusses und der Tiere Ratte, Maulwurf und Kröterich lautmalerisch um. Einmal mit majestätischen Klängen und perlenden Läufe im Holz, Soli des Fagotts und des einmaligen Spiels der Posaune. Mit musikalischem Einfühlungsvermögen und dynamischen Umsetzung wurden die Musiker den ihnen gestellten Aufgaben mit phantasievollen und kontrastreichen Tönen gerecht. Die aufsteigenden und absteigenden Melodielinien von „Euphoria“ erzeugten ein Gefühl des Wohlbefindens bei den Zuhörern. Super intonierten die Musiker das Wechselbad der Gefühle. Im fetzigen Arrangement „The Phil Collins-Collection“ kamen die vielen rhythmischen Passagen und inbrünstigen Bläsertöne voll zur Geltung.

Nach der Zugabe „Sympatria“ wurde gemeinsam das „O Sanctissima – O du fröhliche“ gesungen.

Mit dem Satz „Musik ist das schönste von allen Geräuschen“ verabschiedete Vorsitzende Anja Gaßner Dirigent Christian Hohl. Er übernahm aushilfsweise die Kapelle für ein Jahr. „Das heutige Konzert war nicht nur das erste, sondern auch gleichzeitig sein Abschiedskonzert“, so die Vorsitzende und bedankte sich für seinen Einsatz.