SVSO kommt mit Interims-Trainerduo Bertsche/Buschle

In der Fußball-Kreisliga A 2 steht am Sonntag das Kellerduell zwischen dem FC Frittlingen und dem SV Seitingen-Oberflacht an. Anpfiff in Frittlingen ist um 14 Uhr.

Der FC Frittlingen ist mit zwölf Zählern Vorletzter, der SV Seitingen-Oberflacht befindet sich als Zwölfter mit 14 Punkten nur unmittelbar vor dem Relegationsplatz. Beide haben 15 Partien ausgetragen und sind vor einer Woche unterschiedlich in die Rückrunde gestartet.

Für den FCF, der seit dieser Saison wieder von Thomas Karwig trainiert wird, setzte es beim SV Wurmlingen nach zweifacher Führung eine späte 2:4-Niederlage. Für Karwig spielen mehrere Faktoren eine Rolle für die aktuelle Situation. „Wir haben viele Langzeit- und Kurzzeitverletzte. Wir konnten nie zwei Spieltage hintereinander mit der gleichen Besetzung spielen. Es fehlt die Konstanz.“ Zu 100 Prozent zufrieden habe man bisher auch bei den Siegen nicht sein können, so der Trainer weiter. Ein weiterer entscheidender Punkt aus seiner Sicht ist, dass der Mannschaft nach den Spielertrainern Michael Schnee und anschließend Fabio Gallinaro aktuell ein wichtiger Akteur auf dem Feld fehlt. Während mit Jonas und Christian Betting sowie Marco und Robin Hermle weitere vier Spieler ausfallen, ist Torjäger Dragan Karanov (zehn Tore) zurück im Kader. „Wir sind nicht die Favoriten“, sagt Karwig klar. Doch auch, wenn er den Trainerwechsel als Pluspunkt für die Gäste sieht, will er versuchen, die Punkte im Leintal zu behalten.

Der SV Seitingen-Oberflacht kam am Sonntag zeitgleich zu einem unerwarteten 5:2-Heimsieg gegen den formstarken SV Kolbingen. Am Montag in der Woche vor dem Kolbingen-Spiel hat der Verein auf die sportliche Situation reagiert und sich von Trainer Selahattin Karatas getrennt. Dieter Bertsche und Christian Buschle haben interimsweise das Traineramt für die Spiele gegen Kolbingen und Frittlingen übernommen. „Der erste Schritt hat gut funktioniert. Jetzt wollen wir gegen einen Mitkonkurrenten drei Punkte nachlegen“, so Buschle. Die kurze Zeit mit dem Team haben die Interimstrainer nutzen können. Buschle: „Wir haben gut trainiert, die Mannschaft zieht mit. Wir sind zuversichtlich.“ Im letzten Spiel vor der Pause könne man bis auf wenige Verletzte aus dem Vollen schöpfen.