SVD-Junioren sind Meister der Bezirksklasse

Einen großartige Saison 2019/2020 haben die Jugendringer des SV Dürbheim absolviert, die zum zweiten Mal in Folge zwei Nachwuchsmannschaften für den Ligenbetrieb melden konnten. Das S1-Team sicherte sich überlegen die Meisterschaft in der Bezirksklasse.

Während sich die zweite Mannschaft den dritten Tabellenplatz in der Aufbauklasse Bodensee erkämpfte, imponierte das S1-Team und dominierte ihre Liga. Mit einer Bilanz von 32:0 Punkten sowie 387:104 Einzelpunkten gewann die Mannschaft des Trainer-Duos Andreas Krannich und Valentin Zepf alle 16 Einzelkämpfe und wurde souverän Meister der Bezirksklasse Schwarzwald-Alb-Bodensee.

Mit dieser Meisterschaft einher geht auch der erstmalige Aufstieg in die höchste Jugendliga, der Bezirksliga Schwarzwald-Alb-Bodensee. Dies wird 2020 eine Herausforderung für die Jugend-Ringer, wird aber für die Weiterentwicklung jedes Sportlers von unschätzbarem Wert sein. Vor dem Verbandsliga-Lokalderby zwischen dem SVD und dem KSV Winzeln erhielten die Jugendsportler ihre verdiente Meisterehrung. Mehr als 300 Fans bildeten dabei eine tolle Kulisse. Bezirksvorsitzender Udo Schilling (VfL Mühlheim) ehrte das Meisterteam unter großem Applaus mit einem Pokal, einer Urkunde und einem kleinen Geldpräsent. Vom SVD erhielt jeder Meisterringer eine Medaille und ein obligatorisches Meister-Shirt. Jugendleiter Marc Gimbel zeichnete zudem die punktbesten Einzelringer aus. Dies waren Luca Kupferschmid (Platz 3/52 Punkte in 13 Kämpfen), Marian Steinhart (Platz 2/ 58 Punkte in 16 Kämpfen) und Top-Scorer Lars Mattes (Platz 1/62 von 64 möglichen Punkten, 16 siegreiche Kämpfe).