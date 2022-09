SV Dürbheim startet mit Sieg in die Saison

Der SV Dürbheim/VfL Mühlheim ist mit einem 22:13-Sieg gegen den AV Hardt in die Saision der Verbandsliga Württemberg der Ringer gestartet. Matchwinner waren Robin Kessler und Manuel Mattes.

Verbandsliga: SV Dürbheim – AV Hardt 22:13. - Die Wahrheit liegt auf der Matte. In der Dürbheimer Sporthalle sahen die Gäste lange wie der sichere Sieger aus. In der ersten Kampfhälfte waren für die Gastgeber nur Sebastian Zepf (80 kg; Freistil (F)) und Stefan Dobri (66 kg; F) erfolgreich. Beide gewannen mit technischer Überlegenheit. Die Gäste siegten dreimal: Modellathlet Luza Tsertsvadze (98 kg; G/R) kampflos sowie Mihai Ungureanu (gegen Dürbheims David Meßmer (61 kg; G/R), der seinen Gegner durch eine Serie von Durchdrehern bezwang sowie Adrian Jauch, der Mathias Zepf (75 kg; F) dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Kampfeshälfte bezwang. Zepf hätte seinen Gegner beinahe geschultert, doch Jauch befreite sich und dominierte ab diesem Zeitpunkt (4:20). Zu Beginn der zweiten Kampfhälfte unterlag Valentin Zepf (86 kg; G/R) dem unbequemen Manuel Dieterle aus Hardt mit 1:3. Mit 8:13 Punkten schienen die Felle für die Dürbheimer davonzuschwimmen. Doch nun steigerten sich die Gastgeber. Robin Kessler (71 kg; G/R) siegte nach 4:49 Minuten mit technischer Überlegenheit. Schwergewichtler Manuel Mattes (130 kg; F) war gegen Nikola Conar Außenseiter. Doch er ließ defensiv eingestellt zunächst kaum Punkte zu, und holte nach 5:42 Minuten zum Schlag aus. Er beförderte den Hardter in die gefährliche Lage. Conar wehrte sich, aber Kampfleiter Nagorny klopfte ab. Plötzlich führte der SVD mit 16:13. Dürbheims Trainer Pascal Mattes (75 kg; G) setzte gegen Benchea im zweiten Abschnitt die Akzente und siegte mit 8:4. Im letzten Kampf machte Kastriot Sedolli (57 kg; F) mit Nachwuchsringer Jonas Rebholz kurzen Prozess - 17:2-Überlegenheitssieg zum 22:13-Erfolg. Am Samstag, 17. September geht’s nun nach Nattheim.

Landesklasse: SV Ebersbach - ASV Nendingen 16:16. - Nelio Rothfelder (75 kg) gab sein Debüt bei dem Männern. Der Gegner schulterte den Nendinger. Auch Iven May (61 kg) gab sein Debüt. Sowohl er, als auch sein Gegner standen kurz vor dem Schultersieg, ehe sich May nicht mehr aus einer gefährlichen Lage befreien konnte. Lucas Braunbart (66 kg; F) unterlag Mirways Karimi mit 5:8. Da Nendingen aber eine volle Mannschaft stellen wollte und Braunbart bewusst mit Übergewicht in den Kampf geschickt hatte, hieß die Wertung 4:0 für Ebersbach. Yan Ceaban (71 kg; G/R) trat erstmals in seiner langen Karriere im griechisch-römischen Stil an und siegte gegen Moritz Hölz mit Überlegenheitssieg. Tim Baur (75 kg) traf auf den erfahrenen Timo Roos, den er schließlich mit Überlegenheitssieg bezwang. Stefan Rutschmann (80 kg) erwischte mit Luca Deininger einen agilen, angriffslustigen Gegner. Rutschmann siegte mit 10:4. Lukas Stiller kehrte nach mehrjähriger Pause zurück, ging gegen Ilijas Biltoev schnell in Führung, der aber auf 4:5 verkürzte. Mit einer Energieleistung siegte Stiller mit 7:4. Tobias Müller (98 kg) war in diese Gewichtsklasse aufgerückt und unterlag dem deutschen Juniorenmeister Nikolaos Papadopoulus. Dennis Buschle kam gegen seinen verletzten Gegner zu einem schnellen Schultersieg. Am 1. Oktober empfängt Nendingen nun den TSV Herbrechtingen II.