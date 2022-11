SV Dürbheim präsentiert „Balkan Express“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Rad und Ski durch die wildesten Berge Europas: Ein spannender Dokumentarfilm im 100jährigen Jubiläumsjahr des SV Dürbheim (1922 bis 2022).

Die Bergsportler Max Kroneck und Jochen Mesle buchen ein One-Way Zugticket von München nach Thessaloniki - und treten den Heimweg per Rad und Ski an. Entlang der Route erkunden sie die wilden Gebirge des Balkans, suchen die schönsten Skiabfahrten und lernen die lokalen Berg Communities kennen.

Am Samstag, 12. November, berichtet der gebürtige Dürbheimer Jochen Mesle von diesem Abenteuer über zehn Breitengrade und die persönlichen Erfahrungen auf 2500 Kilometern sowohl mit dem Rad als auch auf Skiern. Der bei dieser Reise entstandene Film hatte erst im August diesen Jahres Premiere auf dem bekannten Filmfest in St. Anton am Arlberg. Eine Woche nach dem Vortrag in Dürbheim ist der Film auf dem Vancouver International Mountain Film Festival in Kanada zu sehen.

Wer die beiden Protagonisten Jochen und Max kennt, weiß, dass am kommenden Samstag ein ganz besonderer Abend geboten ist. Karten im Vorverkauf sind beim Backhaus Licht in der Filiale in Dürbheim erhältlich. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zehn Euro, Jugendliche bezahlen fünf Euro.

Die Veranstaltung findet in der Turnhalle Dürbheim statt. Einlass ist ab 18 Uhr und der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Der Sportverein Dürbheim sorgt für das leibliche Wohl der Besucher und freut sich über einen regen Besuch.