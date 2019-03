SV Dürbheim wächst und ist höchst aktiv

Der SV Dürbheim ist ein Phänomen. Das nicht nur, weil die Mitgliederzahlen stetig wachsen auf jetzt 742, sondern auch, weil bei seiner Hauptversammlung am Freitagabend rund 100 Mitglieder teilnahmen. Darunter auch viele Jugendliche, die den Berichten und Ehrungen bis nach 22 Uhr lauschten. Einer der Höhepunkte an Schluss: Ehrungen von Verein, WLSB und Deutschem Sportbund.

Fast hätte man meinen können, alle seien Funktionärsehrungen, denn buchstäblich alle Geehrten haben in ihrem SV-Lebensläufen neben eigenem Sport auch Aktivitäten als Kursleiter, Trainer, Schiedsrichter oder Vereinsfunktionäre. Genau listete dies der Vorsitzende Günther Meßmer auf. Die bronzene Vereinsnadel bekamen Gerhard Butsch und Bianca Zepf ans Revers geheftet. Bernd Grimm, Daniel Wild und Sebastian Hug sowie in Abwesenheit Joachim Dreher, Thomas Zepf und Andreas Mattes, die entschuldigt waren, wurden mit der silbernen Vereinsehrennnadel geehrt und Gold gab es für Leander Brugger in Abwesenheit und Dirk Kupferschmid.

Für den WLSB brachte Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann die Ehrungen mit. André Kielack musste sich trotz Bronze entschuldigen lassen, da er als Bürgermeister seine Gosheimer Termine einhalten muss. Georg Zepf ist seit 2006 in den verschiedensten Ämtern tätig und dafür gab es „Gold“. Lehmann dankte dem SV „für die Strahlwirkung“ bei Veranstaltungen und riet allen Vereinen, es so zu machen wie beim SV: Die Amtsträger auch mal mit Wertschätzung gehen zu lassen, weil sie dann, wenn sie sich erholt hätten, vielleicht auch gerne zurückkehrten.

Außer diesen Ehrungen gibt es nun auch drei neue Ehrenmitglieder für 20 Jahre aktiven Einsatzes für den Verein und die Sportgruppen: Claudia Betting-Staiger, Michael Wenzler und Hans Wenzler.

Riesigen Beifall gab es auch für Werner Mesle, der wohl sämtliche Ämter schon durchlaufen hat vom Vorsitz, Jugendleiter, Hüttenwart, Sportplatzpflege – schon seit weit über 60 Jahren und zwar „gradlinig seinen Weg“ gehend, „ohne an sich selbst zu denken“, so Marcus Kiekbusch. Der Fußball-Bezirksvorsitzende erinnerte auch daran, dass Mesle Ehrenmitglied im Team der Schiedsrichter des Kreises sei. Nun überreichte er ihm die DFB-Verdienstnadel mit der feierlichen und intensiven Würdigung: „Du bist ein Botschafter des Sports.“

Die übrigen Berichte des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter in den einzelnen Sparten Fußball (Christian Kirschbaum), Ringen (Patrick Kupferschmid) und Geschäftsbereich mit Breitensport (Sabine Mattes) sowie des Kassierers Karl Badendieck zeigten eines: Der SVD ist wie ein kleines Unternehmen, mit einem verzweigten Organigramm und festgelegten Zuständigkeiten, einem Umsatz von knapp 100 000 Euro, hunderten Menschen vom „Windelturner“ bis zum Seniorensport, die davon auf allen Ebenen profitieren, und tausenden Übungsstunden.

Bürgermeister Andreas Häse musste sich nicht nur einmal kleine Spitzen zum Wunsch nach einer neuen Halle anhören und gab dies mit Verweis auf Sanierungsinvestitionen ebenso humorvoll zurück: „Zur 100-Jahr-Feier eine Meisterschaft“ (2022) – „zur 200-Jahr-Feier eine neue Halle.“

Er würdigte bei der Leitung der Entlastung und der Wahlen die Arbeit und die Verdienste des Vereins, der einen großen Anteil des gesellschaftlichen Lebens der Gemeinde stemmt.

Die Wahlen, die Günther Meßmer in seiner ersten Hauptversammlung als Vorsitzender leitete, waren schnell und einfach, denn alle stellten sich zur Wiederwahl beziehungsweise waren zu einem Turnuswechsel vergangenes Mal zurück getreten, um jetzt ebenfalls wieder gewählt zu werden. So wird jedes Jahr nur ein Teil der Vorstandschaft gewählt, und es können keine Lücken entstehen. Gewählt wurden auf zwei Jahre Kassierer Karl Badendieck, die Kassenprüfer Siegbert Ragg und Schriftführer Andi Dittes, Vize-Vorsitzender Wirtschaftsbereich Egon Mattes, Abteilungsleiter Ringen Anton Zepf, EDV-Sachbearbeiter Ralf Mesle und Beisitzer Marius Zepf.