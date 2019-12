SV Dürbheim unterliegt dem AC Röhlingen mit 14:23

Der neue Verbandsliga-Meister 2019/2020 heißt AC Röhlingen. Der aktuelle Tabellenführer nahe Ellwangen kürte sich mit einem 14:23-Sieg gegen den SV Dürbheim zum würdigen Meister und buchte bereits zwei Kampftage vor Saisonende das Oberliga-Ticket für die kommende Saison.

Die durch Verletzungen gehandicapten Dürbheimer verkauften sich dennoch prächtig und holten sich vier Einzelsiege. An einen Gesamtsieg durften sie dennoch nicht denken, dafür waren die Gäste einfach durchgehend zu stark besetzt.

Röhlingen holte sich frühzeitig eine beruhigende 0:12-Führung. Top-Ringer Bendeguz Toth (130 kg) sowie die Brüder Stefan und Adrian Maierhöfer kamen zur vollen Punktzahl und legten für den ACR vor. Den ersten SVD-Sieg holte sich dann Gheorge Erhan. Gegen den gewiss nicht schlechten Dennis Wolf kam er in der ersten Hälfte mit einer sehenswerten Fesselschleuder durch, aus der es für Wolf kein Entkommen mehr gab. Die nächsten Heimpunkte gab es dann für David Borsos (66 kg). Mit technischen Feinheiten rang er früh eine klare Führung heraus. Doch der agile Martin Haas hielt in Runde zwei mutig dagegen und schaffte es mit allen Mitteln, beim 12:1-Sieg über die Kampfzeit zu kommen. Somit ging es mit 7:12 in die Halbzeitpause.

Der erste Kampf in der zweiten Hälfte sorgte für einen wahren Stimmungsaufheller der rund 150 Zuschauer. Sebastian Zepf (86 kg) gab eine Einserwertung ab und bekam im Anschluss den starken Aaron Heib in einer Beinschraube zu fassen, in der es keinen Millimeter Spielraum mehr gab. Erst nach acht Drehungen in Folge war der völlig konsternierte Heib erlöst, der 16:1-Überlegenheitssieg für Zepf wurde begeistert bejubelt.

Luca Kupferschmid (71 kg) war gegen Fabian Stock körperlich unterlegen und musste eine Überlegenheitsniederlage einstecken. Valentin Zepf (80 kg) stellte sich wiederum in den Dienst der Mannschaft und ging einmal mehr stilartfremd an den Start. Dies gelang ihm par excellence, und der Röhlinger Siegringer Martin Szabo musste beim 0:9-Punktsieg alles in die Waagschale werfen, um drei Punkte für sein Team mitzunehmen.

Pascal Mattes (75 kg G) war gegen Michael Wöhrle jederzeit kampfbestimmend und legte frühzeitig den Grundstein für einen verdienten 14:2-Punktsieg. Im letzten Kampf musste Tobias Kaip zwei Gewichtsklassen aufrücken. Dass hier die Chance gegen den amtierenden Deutschen Kadettenmeister, Stas David Wolf, gen Null ging, war klar. Auch hier stand der Mannschaftsgedanke im Vordergrund, die erwartete 0:16-Überlegenheitsniederlage ist eher als Randnotiz zu werten. Kampfleiter Jan Müller (AB Aichhalden) war ein umsichtiger Leiter und hatte die faire Begegnung zu jedem Zeitpunkt sicher im Griff.