SV Dürbheim sorgt für Paukenschlag

Am vorletzten Saisonkampftag haben die Verbandsliga-Ringer des SV Dürbheim nochmals für einen Paukenschlag gesorgt. Beim TSV Herbrechtingen zog das Trainer-Duo Andreas Wenzler/Pascal Mattes alle Aufstellungs-Register – und am Ende stand ein hauchdünner 15:16-Erfolg. Dieser bedeutet Platz sechs für Dürbheim in der Abschlusstabelle. Mann des Tages war Coach Pascal Mattes.

Das 57er-Gewicht ließ der Gast leer, hier hatte man sich gegen Top-Scorer Muhammed Tasdelen nichts ausgerechnet. Gleich zu Beginn überraschte Dürbheims Gheorghe Erhan (130 kg) Kristof Wittmann mit einer Viererwertung, die er mit einer Beinschrauben-Abfolge zum finalen 0:16-Überlegenheitssieg hochschraubte.

Gegen den Siegringer Riccardo Caricato geriet Michael Kalmbach (98 kg) früh in Rückstand, doch mit einem ansatzlos gezogenen Hüftschwung hätte er sich fast zum Schultersieger gekürt. Caricato konnte sich mit letzter Kraft befreien und den Überlegenheitssieg fixieren.

In einem kräftezehrenden Greco-Kampf musste sich David Borsos (66 kg) gegen den körperlich starken Eduard Kruse mächtig stemmen. Doch nach der vollen Kampfzeit nahm Borsos einen absolut verdienten, wenn auch knappen, 1:2-Punktsieg mit nach Hause.

Zur Pause lag der SVD mit 11:5 Punkten im Hintertreffen. Die Aufholjagd wurde durch Sebastian Zepf eingeläutet. Das bekam auch Maximilian Mittmann zu spüren. Ständig in der Vorwärtsbewegung kam Zepf noch vor dem Pausengong zum 4:20-Überlegenheitssieg. Nun kam der eigentliche Knackpunkt, der das Siegpendel Richtung SVD ausschlagen ließ. Pascal Mattes (71 kg) tauchte überraschend im freien Stil auf und traf hier auf den Spezialisten Mihai Vranceanu. Vranceanu ging auch mit 4:1 Punkten in Führung und wähnte sich auf der Siegerstraße. Doch mit einer unglaublichen Physis ausgestattet gab Mattes weiter Gas und drängte den Heimringer mehr und mehr in die Defensive. In den letzten 90 Sekunden des Kampfes holte sich Mattes vier Wertungen und drehte das Duell zu seinen Gunsten in einen 4:6-Punktsieg.

An diese Leistung knüpfte Valentin Zepf (80 kg) nahtlos an und holte sich mit einem 0:5-Punktsieg gegen Moritz Nagel zwei wertvolle Punkte. Den Gästesieg perfekt machte Dominik Mattes (75 kg G), der ebenfalls aufgerückt war und Timo Schäfer unbarmherzig beackerte. Nach deutlicher 0:11-Punkteführung beförderte er Schäfer auf beide Schultern, der Auswärtssieg war somit in trockenen Tüchern. Für die Ergebniskosmetik sorgte das Ringer-Ass David Dobre (75 kg F), der für Herbrechtingen nochmals die vollen vier Punkte einheimsen konnte.

Kampfleiter der Begegnung war Dieter Schmierer (KSV Neckarweihingen).