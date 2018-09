SV Dürbheim siegt beim SC Korb 17:14

Im dritten Auswärtskampf in Serie hat sich der SV Dürbheim in der Ringer-Verbandsliga am Samstag den zweiten Sieg geholt und damit einen gelungenen Auftakt in die englische Kampfwoche mit drei Kämpfen in sieben Tagen eingefahren. Beim SC Korb gelang dem SVD ein 14:17-Sieg.

Matchwinner war Pascal Mattes (75 kg G), der nach überstandener Verletzungspause wieder auf der Matte stand und den Korber Siegringer Felix Rohrwasser im letzten Kampf schulterte. Zuvor rang Youngster Luca Kupferschmid gegen seinen 25 Jahre älteren Gegner, Polykarpos Kazantzidis, bei seiner 0:11-Niederlage gut mit. Schwergewichtler Manuel Mattes nutzte seinen Gewichtsvorteil aus und besiegte Jan Hoffmann technisch überlegen. Tobias Kaip (61 kg G) hielt gegen Korbs erstmals eingesetzten Emil Slavu das Duell lange offen. Kurz vor Ende wagte Kaip in Oberlage einen Durchdreher, Slavu reagierte und brachte Kaip so auf beide Schultern. Die Zuschauer in der Halle hatten dabei eine unerlaubte Beinarbeit gesehen, lediglich Kampfrichter Waldemar Schneider übersah diese.

Gegen den Slowaken Jozef Jaloviar musste der aufgerückte Sebastian Zepf beim 0:16 die Überlegenheit des ehemaligen EM- und WM-Teilnehmers anerkennen. Nach einem spektakulären Auftakt durch Heimringer Sulaiman Noori (66 kg F) besann sich Stefan Dobri auf seinen Kampfstil und kam zum technisch überlegenen Sieg. Zur Pause führte der SC Korb mit 11:8.

Im Duell zweier gleichwertigen Ringer behielt Dürbheims Michael Dreher (86 kg G) gegen Daniel Metzger in einem typischen Klassikerkampf knapp mit 3:2 die Oberhand. Taktisch klug eingestellt war Dominik Mattes ( 71 kg) gegen den Ex-Sulgener Pierre Morhardt, der am Ende aber 3:1 gewann. Nach der kampflosen Vier von Valentin Zepf (80 kg F) ging Mathias Zepf (75 kg F) zunächst klar in Führung. Nach zwei Minuten hatte er Murad Makaev kurz vor der Schulterniederlage, doch Makaev befreite sich und kam seinerseits zu mehreren Wertungen. In dem spannenden Kampf siegte Makaev schließlich mit 17:10. Nachdem Pascal Mattes seinem Team den Sieg gerettet hatte, kannte der Jubel beim SVD keine Grenzen mehr.

Am kommenden Mittwoch, 3. Oktober, empfängt der SV Dürbheim um 17 Uhr zum ersten Heimkampf den starken Aufsteiger AC Röhlingen.