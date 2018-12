SV Dürbheim gewinnt beim Meister Neckarweiheingen 17:16

Der SV Dürbheim hat in der Ringer-Verbandsliga für eine Überraschung gesorgt. Die Staffel des SVD kam beim Meister KSV Neckarweihingen zu einem 17:16-Sieg.

Im Auftaktkampf machte es Luca Kupferschmid dem Fünften der Deutschen Juniorenmeisterschaft, Emre Sagir, schwer und überließ dem völlig ausgepumpten Neckarweihinger nach sechs Kampfminuten mit 3:5 nur einen Mannschaftspunkt. Das sollte sich in der Endabrechnung noch als sehr entscheidend für den SVD herausstellen.

Im Schwergewicht stand Manuel Mattes gegen den polnischen Siegringer Przemslaw Maczak auf verlorenem Posten. Gegen seinen Angstgegner Johann Penner musste Tobias Kaip (61 kg) auf beide Schultern. Erneut ins stilartfremde Halbschwergewicht (G) aufgerückt hatte Valentin Zepf 13 kg Gewichtsnachteil zu bewältigen und musste gegen Radu Hohberg nach 52 Sekunden eine Schulterniederlage hinnehmen. Somit stand es nach vier Kämpfen 13:0. Für die ersten Gästepunkte sorgte Dominik Mattes (66 kg G) mit einem Überlegenheitssieg gegen Maximilian Schroth. Nun folgte eine SVD-Serie von vier Siegen in Folge, eine beeindruckende Kampfmoral des gesamten Gäste-Teams.

Nach der Pause beeindruckte Sebastian Zepf (86 kg) mit zielgerichteten Beinangriffen und kam gegen Sascha Giese zu einem Überlegenheitssieg. Einen Ringerleckerbissen bekamen die rund 140 Zuschauer in der 71er-Klasse geboten. Stefan Dobri (71 kg) geriet gegen den Heimringer Safet Ferad mit 0:2-Punkten in Rückstand. In der zweiten Kampfhälfte drehte Dobri auf und glich aus. Als sich der Kampf auf seine Seite zu drehen begann, zog sich Ferad mehr und mehr in die Defensive zurück, zudem behinderte ihn eine leichte Schulterverletzung. Als Dobris Druck immer stärker wurde, sah sich das KSV-Trainerteam gezwungen, erad aus dem Kampf zu nehmen.

Kraftvoll ging Michael Kalmbach (80 kg) in das Duell gegen Benedikt Glock und gewann mit 7:0-Wertungspunkten. Gegen den großgewachsenen Marcel Gabriel kontrollierte Pascal Mattes (75 kg, G) über die gesamte Kampfdauer das Geschehen und verpasste beim 17:3 nur knapp einen Überlegenheitssieg. Im letzten Kampf hielt sich Mathias Zepf (75 kg, F) an die Trainer-Marschroute und gab bei der 1:11-Niederlage nach Wertungspunkten nur drei Zähler ab, so dass die Nendinger über einen 17:16-Gesamtsieg jubeln konnten.

Kampfleiter Andrey Nagorniy (KV 95 Stuttgart) zeigte insgesamt eine ordentliche Leistung und hatte mit der durchweg fairen Partie keine Probleme.

Der Kampfverlauf (Neckarweihingen erst genannt):

57 kg (G): Emre Sagir – Luca Kupferschmid 1:0 (PS 5:3). Stand: 1:0. - 130 kg (F): Przemslaw Maczak – Manuel Mattes 4:0 (TÜ 16:0). Stand: 5:0. - 61 kg (F): Johann Penner – Tobias Kaip 4:0 (SS nach 3.41 Minuten). Stand: 9:0. - 98 kg (G): Radu Hohberg – Valentin Zepf 4:0 (SS nach 52 Sekunden durch Schleuder). Stand: 13:0. - 66 kg (G): Maximilian Schroth – Dominik Mattes 0:4 (UN 0:15). Stand: 13:4. - 86 kg (F): Sascha Giese – Sebastian Zepf 0:4 (UN 0:16). Stand: 13:8. - 71 kg (F): Safet Ferad – Stefan Dobri 0:4 (Aufgabeniederlage infolge Verletzung nach 4.46 Minuten beim Stand von 2:2). Stand: 13:12. - 80 kg (G): Benedikt Glock – Michael Kalmbach 0:2 (PN 0:7). Stand: 13:14. - 75 kg (G): Marcel Gabriel – Pascal Mattes 0:3 (PN 3:17). Stand: 13:17. - 75 kg (F): Alexander Jakob – Mathias Zepf 3:0 (PS 11:1). Endstand: 16:17.