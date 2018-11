SV Dürbheim feiert gegen den SC Korb 24:14-Sieg

Der SV Dürbheim hat in der Ringer-Verbandsliga den SC Korb vor rund 200 Zuschauern 24:14 besiegt. Damit sicherte sich der SVD vorzeitig den Klassenerhalt.

David Meßmer sorgte für einen fulminanten Auftakt und kam in einem Duell zweier Jugendringer gegen Marvin Kugel zu einem 17:2-Überlegenheitssieg. Im Schwergewicht ließ sich Manuel Mattes zu sehr den Ringstil von Sali Beytula aufzwingen und verlor 1:6 nach Punkten. Tobias Kaip (61 kg) war gegen den flinken Sulaiman Noori chancenlos. Stilartfremd trat Sebastian Zepf wieder im klassischen Halbschwergewicht an und legte Moritz Gammerdinger in Runde eins auf beide Schultern. Mit einem Hüftschwung auf beide Schultern beendete Dominik Mattes den Kampf gegen Kevin Schaal nach 1.47 Minuten.

Nach der Pause heimste sich Valentin Zepf (86 kg) eine kampflose Vier ein. Punktegarant Stefan Dobri (71 kg) sammelte Punkt für Punkt und sorgte mit dem 15:0-Überlegenheitssieg gegen Marc Schubert für den vorzeitigen Gesamtsieg. Michael Kalmbach und Felix Rohrwasser neutralisierten sich im Standkampf lange Zeit. Dann war Rohrwasser etwas flinker und kam mit seinen Hüftschwung-Aktionen zum Überlegenheitssieg. Gleich mit der ersten Griff-aktion legte Pascal Mattes den stark eingeschätzten Alexander Zentgraf auf beide Schultern. Im letzten Kampf hatte Mathias Zepf (75 kg F) Murad Makaev sicher im Griff. Er führte mit 3:0-Punkten. Als er in der zweiten Runde bei einer Bodenaktion zu viel wollte, wurde er vom Gästeringer gekontert und musste eine Schulterniederlage einstecken.

Kampfleiter Michael Ginsel (ASV Nendingen) war in diesem fairen Kampf ein umsichtiger Leiter.

Der Kampfverlauf, Dürbheim erstgenannt: 57 kg G: David Meßmer – Marvin Kugel 4:0 (TÜ 17:2). - 130 kg F: Manuel Mattes – Sali Beytula 0:2 (PN 1:6). Stand: 4:2. - 61 kg (G): Tobias Kaip – Sulaiman Noori 0:4 (UN 2:18). Stand: 4:6. - 98 kg G: Sebastian Zepf – Moritz Gammerdinger 4:0 (SS). Stand: 8:6. - 66 kg G: Dominik Mattes – Kevin Schaal 4:0 (SS). Halbzeitstand: 12:6. - 86 kg (F): Valentin Zepf (Dürbheim) kampflos Sieger. Stand: 16:6. - 71 kg (F): Stefan Dobri – Marc Schubert 4:0 (TÜ 15:0). Stand: 20:6. - 80 kg (G): Michael Kalmbach – Felix Rohrwasser 0:4 (UN 2:17). Stand: 20:10. - 75 kg (G): Pascal Mattes – Alexander Zentgraf 4:0 (SS). Stand: 24:10. - 75 kg (F): Mathias Zepf – Murad Makaev 0:4 (SN). Endstand: 24:14.