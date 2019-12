SV Dürbheim erlebt im Bezirksderby gegen Winzeln 11:25-Heimdebakel

Der Ringer-Verbandsligist SV Dürbheim hat sich am Samstag im Bezirksderby gegen den KSV Winzeln 11:25 geschlagen geben müssen. Nach dem Wiegen war man noch von einem knappen Ergebnis ausgegangen, doch der Kampfverlauf war anders und die Gastgeber erlebten ein Debakel. Vor über 250 Zuschauern rangen sich die Winzelner in einen wahren Rausch, während auf der Heimseite kaum etwas gelingen wollte.

In seinem ersten Aktivenkampf war Dürbheims Marian Steinhart (57 kg) chancenlos. Im Schwergewicht punktete Manuel Mattes von Beginn an zielstrebig und stellte frühzeitig die Weichen zum 15:0-Überlegenheitssieg. Nach der kampflosen Vier von David Meßmer (61 kg) ging es für die Heimringer bergab. Gheorghe Erhan (98 kg) rang stilartfremd und wurde gleich bei der ersten Aktion von Danilo Radjenovic mit einem Kopfhüftschwung überrascht. Nach 19 Sekunden pfiff der gut leitende Kampfrichter Waleri Hettinger (AB Wurmlingen) ab. In einem ausgeglichenen Klassik-Kampf war David Borsos (66 kg) dem agilen Philipp Ganter körperlich unterlegen. Eine Durchdreher-Bodenaktion reichte dem Gästeringer, um mit 3:1 einen knappen Sieg über die Runden zu retten. Gegen Winzelns Top-Ringer Mandalin Minzala musste sich Sebastian Zepf (86 kg) nach knapp vier Minuten geschlagen geben. Im ungeliebten freien Stil war für Greco-Siegringer Dominik Mattes (71 kg) kein Kraut gegen Marius Ganter gewachsen. Mattes unterlag entscheidend.

Einen weiteren Heimsieg für den SVD holte sich Michael Kalmbach (80 kg). Gegen den körperlich starken Fabian Fus punktete er immer wieder und siegte letztlich 16:7. Nach kurzem Abtasten fiel Pascal Mattes (75 kg G) in einen Hüftschwung von Adrian Heim und nach gerade 23 Sekunden war auch dieses Duell entschieden. Schulterniederlage und hängende Gesichter, wohin man in der Halle auch blickte, außer natürlich in der Winzelner Fan-Ecke. Wieder aufgerückt in die 75er-Freistilklasse war die Schulterniederlage von Tobias Kaip gegen Marian Rall kein Beinbruch mehr und somit war die 11:25 Niederlage festgezurrt.

Die Saison 2019/20 verlief für die Dürbheimer dennoch zufriedenstellend. Mit Platz sechs beziehungsweise dem sicheren Klassenerhalt wurde das von Beginn an gesteckte Saisonziel frühzeitig erreicht. Beim SVD überwiegt das positive Ergebnis über die gesamte Runde, auch wenn es zum Abschluss nicht mit einem erneuten Derbysieg geklappt hat.

Der Kampfverlauf (Dürbheim erstgenannt): 57 kg (G): Marian Steinhart – Razvan Dinu 0:4 (SN). Stand: 0:4. - 130 kg (F): Manuel Mattes – Dominic Nagel 4:0 (TÜ 15:0). Stand: 4:4. - 61 kg (F): David Meßmer (Dürbheim) kampflos Sieger. Stand: 8:4. - 98 kg (G): Gheorghe Erhan – Danilo Radjenovic 0:4 (SN). Stand: 8:8. - 66 kg (G): David Borsos – Philipp Ganter 0:1 (PN 1:3). Pausenstand: 8:9. - 86 kg (F): Sebastian Zepf – Mandalin Minzala 0:4 (TU 2:18). Stand: 8:13. - 71 kg (F): Dominik Mattes – Marius Ganter 0:4 (TU 0:16). Stand: 8:17. - 80 kg (G): Michael Kalmbach – Fabian Fus 3:0 (PS 16:7). Stand: 11:17. - 75 kg (G): Pascal Mattes – Adrian Heim 0:4 (SN). Stand: 11:21. - 75 kg (F): Tobias Kaip – Marian Rall 0:4 (SN). Endstand: 11:25.