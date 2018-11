Straßenausbau soll zeitnah beginnen

Der dreistreifige Ausbau der L 433 zwischen Denkingen und Gosheim rückt näher. Wie Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer in einem Brief an den CDU-Wahlkreisabgeordneten Guido Wolf MdL mitteilt, sind die Entwurfsplanungen abgeschlossen. Derzeit bereite das Regierungspräsidium Freiburg das Planfeststellungsverfahren vor. Die Planunterlagen sollen vor Ort „sehr frühzeitig 2019“ offengelegt werden, so Schäfer. „Unser Ziel ist es, so bald wie möglich einen Planfeststellungsbeschluss und damit das Baurecht als Grundlage für Ausführungsplanung und Grunderwerb zu erwirken.“

Bei der geplanten Sanierung der L 433a von Denkingen zum Klippeneck habe die Wirtschaftslichkeitsuntersuchung „wesentliche neue Erkenntnisse“ gebracht. Die Kosten können laut Schäfer „voraussichtlich deutlich gesenkt werden“ – ursprünglich seien vier Millionen Euro veranschlagt gewesen, „eine Kostensenkung um etwa 50 Prozent scheint möglich“. Schäfer: „Ein solches Ergebnis wäre für eine zeitnahe Realisierung sicherlich wünschenswert.“ Sie sei zuversichtlich, dass die Sanierung zügig umgesetzt werden könne. Guido Wolf zu beiden Projekten: „Es scheint, dass sich unser Einsatz auszahlt – eine zeitnahe Realisierung ist in Aussicht.“