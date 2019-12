Eine Trias steht in der nächsten Zeit an der Spitze der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn. Nach eigenen Angaben eines der größten Sozialunternehmen in Baden-Württemberg, mit Sitz im Landkreis Rottweil und rund 2400 Mitarbeitern an über 30 Standorten, darunter unter anderem Spaichingen, Trossingen, Dürbheim und Wurmliungen, hat seinen neuen Vorstand feierlich eingesetzt. Neu an der erstmals dreiköpfigen Spitze sind laut Pressemitteilung Stefan Guhl und Thorsten Hinz neben Hubert Bernhard.

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Gallus eröffnete der Caritasdirektor der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Pfarrer Oliver Merkelbach, die Einsetzung der zwei neuen Vorstände, Thorsten Hinz und Stefan Guhl. Beim anschließenden Empfang im Elisabetha-Glöckler-Haus mit rund 130 Mitarbeitern und Schwestern sowie offiziellen Vertretern begrüßte Vorstand Hubert Bernhard die neuen Amtsinhaber mit ermutigenden Worten.

Während der 45-jährige Guhl bereits vor zehn Jahren von der Wirtschaftsprüfergesellschaft Ernst & Young nach Heiligenbronn wechselte, und sich innerhalb der Stiftung profilierte, stößt Hinz neu hinzu. In den vergangen zehn Jahren leitete der 54-Jährige als Geschäftsführer die Geschicke des Caritas-Bundesverbandes Behindertenhilfe und Psychiatrie. Mitgewirkt habe er dort an zahlreichen sozialpolitischen Gesetzesvorhaben, unter anderem am Bundesteilhabegesetz. Als Geschenk und Ehre empfinde er die Einsetzung im Advent, wird Hinz zitiert, „diese für Christen so besondere und wertvolle Zeit“.