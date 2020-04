Stiftung sagt Jubiläumsveranstaltungen ab

Die Vorfreude ist groß gewesen und das Jubiläumsprogramm 2020 war geplant. In diesem Jahr wäre Erich Hauser 90 Jahre alt geworden. Angesichts der Coronakrise sei die Kunststiftung Erich Hauser jedoch gezwungen, alle Veranstaltungen bis auf Weiteres abzusagen bzw. zu verschieben, so eine Pressemitteilung.

Erich Hauser, der 1970 auf die Rottweiler Saline zog, war Rottweils „künstlerischer Botschafter der Moderne“. Er war laut Mitteilung „ein herausragender, überregional sowie international wirkender Bildhauer der deutschen Nachkriegskunst“. Ebenso agierte er als Initiator des Forum Kunst Rottweil, der Skulpturenmeile sowie zahlreicher Kunstprojekte im öffentlichen Raum.

Die Kunststiftung Erich Hauser, von ihm 1996 gegründet, wollte das Jubiläumsjahr 2020 mit einer Vielzahl an Veranstaltungen feiern, die Bezug auf seine künstlerischen Interessen wie auch persönlichen Vorlieben nehmen.

Die Absagen betreffen auch die offenen Sonntage. „Vielleicht ist eine Saisonverlängerung in den Herbst/Winter hinein möglich, so dass der Skulpturenpark dann auch in einer anderen Jahreszeit als bisher besichtigt werden kann.“ Die Öffentlichkeit werde per E-Mail und auf der Homepage www.erichhauser.de rechtzeitig informiert, auch über eventuelle Verschiebungen der Veranstaltungstermine in die zweite Jahreshälfte.

Zudem bestehe für alle Kunstfreunde die Möglichkeit, kreativ zu werden und auf der Jubiläumshomepage zum 90. Geburtstag von Erich Hauser www.90jahre-erichhauser.de/ihr-beitrag oder per E-Mail info@erichhauser.de einen Bild- und/oder Textbeitrag zum Beispiel über persönliche Erinnerungen an Erich Hauser oder ein persönliches Statement zu stellen.