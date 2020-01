Sternsinger sammeln 5258 Euro

29 Sternsinger in sieben Gruppen sind auch in Aixheim unterwegs gewesen. Sie konnten am Dreikönigstag, nach der Aussendung durch Pater Sabu in Aixheim, wieder einen neuen Spendenrekord von 5258 Euro erreichen. Die Hausbesuche wurden nur kurz zum gemeinsamen Mittagessen unterbrochen, welches Frauen der organisierenden Kolpingsfamilie für die Sternsingerkinder und Begleiter zubereitet hatten. Die gesammelt erhaltenen Süßigkeiten wurden am Schluss zu gleichen Teilen aufgeteilt, so dass alle Kinder wieder mit einer gut gefüllten Tüte und einem kleinen Taschengeld als Dankeschön für ihren Einsatz nach Hause gehen konnten, so eine Pressemitteilung.