Steigende Energiepreise: Möbel Fetzer führt „Green Monday“ ein

Das Möbelhaus Fetzer in Aldingen hat sich entschlossen, ab Oktober montags zu schließen. So soll Heizenergie gespart und auch den Mitarbeitern etwas mehr Freizeit gewährt werden.

„10 000 Quadratmeter zu heizen, das ist schon eine Nummer“, so Geschäftsführer Heiko Fetzer. Wenn das Geschäft aber an den Montagen zubleibt, dann kann die Heizung für zweieinhalb Tage am Stück heruntergefahren werden. Außerdem soll der Ölheiz-Kessel ein wenig heruntergeregelt werden.

Empfehlung des Verbands

Mit seiner Initiative folgt Fetzer dem Aufruf der Fachgruppe „Möbel und Küche“ des Mittelstandsverbunds (ZGV), die einen solchen „Green Monday“ für Möbel- und Küchenhändler gefordert hatte. Auch erste Baumärkte würden darüber nachdenken, einen solchen „grünen Montag“ einzuführen, so Fetzer. Im Kreis Tuttlingen sei sein Möbelhaus seines Wissens das erste, dass die Empfehlung der ZGV-Fachgruppe umsetze.

„Wir haben das in der Geschäftsleitung und mit den Mitarbeitern lange und kontrovers diskutiert“, so Heiko Fetzer gegenüber unserer Zeitung. Doch habe man sich entschlossen: „Wir ziehen das jetzt durch und probieren es mal aus.“

Mehr Freizeit für Mitarbeiter

Einige Pilot-Geschäfte haben schon seit drei Jahren montags geschlossen. Damals war allerdings weniger das Energiesparen der Grund, als vielmehr die Work-Life-Balance der Mitarbeiter. Da diese auch am Samstag arbeiten, können sie so an zwei Tagen hintereinander frei machen. So soll der Job im Einzelhandel attraktiver gemacht werden.

Die Kundenfrequenz nimmt im Allgemeinen zum Wochenende hin zu. „Montags gibt es zum Teil die Wiederkommer, die sich am Samstag noch nicht ganz schlüssig waren“, so Heiko Fetzer, „aber da macht’s eigentlich keinen Unterschied, wenn die am Dienstag kommen.“ Zentrale und Auslieferung des Aldinger Möbelhauses sind auch am Montag telefonisch trotzdem erreichbar.

Eigenen Photovoltaikanlage

Die Verwaltung der Firma wird – zumindest wenn das Dach schneefrei ist – über eine Photovoltaikanlage autark elektrisch beheizt.