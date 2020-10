Stefan Mauch ist nun auch Ehrenvorsitzender

Stefan Mauch ist seit 34 Jahren erster Vorsitzender des Tischtennis- und Freizeitclubs (TTFC) Dürbheim. Nun hat ihn der Verein auch zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Markus Ragg ist zudem neues Ehrenmitglied des Vereins.

Zuvor hatte Stefan Mauch der Hauptversammlung, die in der Turn- und Festhalle in Dürbheim stattfand, von einem Jahr voller Veränderungen und einer erfolgreichen Saison im Jahr 2019 berichtet. Personell sei der Verein mit 14 Vorstandsmitgliedern gut aufgestellt, wodurch eine erfolgreiche Durchführung als Gastgeber bei der Ausrichtung des Bezirkstags Oberer Neckar im vergangenen Jahr möglich war.

Schriftführer Frank Faude berichtete von vergangenen und abgesagten Veranstaltungen und Vereinsentscheidungen bei den Vorstandssitzungen, wobei eine Sitzung als Video-Konferenz abgehalten wurde. Kassierer Michael Zepf konnte eine positive Kassenentwicklung verbuchen.

Dass der TTFC für die Jugend neben dem Tischtennis eine attraktive Freizeitgestaltung, wie Ausflüge und Teilnahme an Laienturnieren bietet, davon berichtete Jugendleiter Felix Mauch. Im Jugendtraining erschienen immer wieder neue Gesichter, die es zu halten gelte. Es sei wichtig, Freizeitangebote anzubieten, um die Kameradschaft zu stärken.

Sven Baumgärtner, Abteilungsleiter Tischtennis, fasste die Saison der Mannschaften zusammen. Der Tischtennisverband Oberer Neckar entschied im März, die Saison mit sofortiger Wirkung zu beenden und die aktuellen Tabellen als abschließend zu erklären. Dies war für die erste Mannschaft von Vorteil, die den Klassenerhalt dadurch in der Bezirksliga schaffte. Die zweite Mannschaft erreichte den direkten Wiederaufstieg, nachdem sie eine Saison in der Kreisklasse C spielte. Wegen Spielermangels konnte aktuell keine dritte Mannschaft für die laufende Spielzeit gestellt werden.

Anja Schneider, Abteilungsleiterin Freizeit, berichtete über die Ausflüge, die noch vor der Pandemie stattfinden konnten. So zum Beispiel eine Wanderung in der Rötenbachschlucht, eine Kreuzfahrt im westlichen Mittelmeer oder eine Nachtwanderung nach Weilheim.

Bürgermeister Häse übernahm die Entlastung des Vorstands und leitete die Wahl. Auf zwei Jahre gewählt wurden: Stefan Mauch (Vorsitzender), David Reiser (Pressewart), Michael Zepf (Kassier) und Sven Baumgärtner (Abteilungsleiter Tischtennis). Auf ein Jahr gewählt wurden: Ekkehard Lücking, Sabrina Moser, Armin Zepf und Hubert Zepf (alle Beisitzer), Reinhold Dreher und Oskar Henne (beide Kassenprüfer). Kommissarisch für ein Jahr übernimmt Michael Zepf das Amt als Schriftführer.

Markus Ragg und Sven Baumgärtner ehrten langjährige Vereinsmitglieder. Eine Urkunde für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielt Marcel Mauch und Alexandra Faude, für 30 Jahre Mitgliedschaft Reinhold Dreher, Peter Hug, Waltraud Hug, Willi Butsch und Arnfried Zepf. Für 100 Spiele wurde Felix Mauch, für 250 Spiele Turan Yildirim und für 400 Spiele Christoph Bronner geehrt. Helga Reiser und Frank Faude bekamen zum Abschied für ihre langjährigen Ausschusstätigkeiten ein Präsent.