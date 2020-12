Start zwischen Pandemie und Pilotprojekt

Seit fast einem Jahr steht die Leitende Oberstaatsanwältin Sabine Mayländer an der Spitze der Staatsanwaltschaft Rottweil, ins Amt offiziell eingeführt ist sie jedoch erst seit Mittwoch. Das übernahm Justizminister Guido Wolf höchstpersönlich. Mithin eine Gelegenheit, eine erste Bilanz zu ziehen.

Statt eines Empfangs mit geladenen Gästen zur Einführung in die neue Funktion, wie es üblich ist, gab es für Mayländer Corona-bedingt nicht mal einen Händedruck vom Minister. Aber der erklärte sogleich, warum sie die richtige Wahl für die verantwortungsvolle Position sei. Neben ihren fachlichen Qualitäten, lobte Wolf seine Entscheidung, sei Mayländer unkompliziert, von allen geschätzt und sympathisch. Kurz fasste der Minister ihre bisherige Karriere zusammen, die sie von Stuttgart über Böblingen, wieder Stuttgart, Rottweil, Karlsruhe und Pforzheim endgültig nach Rottweil führte. Sie war Staatsanwältin, Richterin, Oberstaatsanwältin und Leitende Oberstaatsanwältin. Wolf betonte, dass Mayländer sich nicht nur im Gerichtsbezirk gut auskenne, sondern bereits mit vielen Kollegen bekannt war, als sie nach Rottweil kam.

Sie habe einen schweren Start gehabt, räumte der Minister ein. Corona-bedingt habe der verhängte Lockdown die Arbeit erheblich eingeschränkt. Viele Verfahren hätten aufgeschoben werden müssen, der Betrieb der Staatsanwaltschaft habe nach der erneuten Öffnung den Pandemie-Bedingungen angepasst werden müssen.

Guido Wolf kam auch auf die Stellensituation bei der Staatsanwaltschaft zu sprechen. Von den mehr als 220 neuen Stellen im Justizapparat, die die Landesregierung geschaffen habe, seien drei Staatsanwälte nach Rottweil gekommen. Das habe die Gelegenheit geboten, eine dritte Ermittlungsabteilung auf die Beine zu stellen. Zudem sei Ende November die elektronische Akte (E-Akte) bei der Staatsanwaltschaft Rottweil als Pilotprojekt an den Start gegangen. Wolf zeigte sich überzeugt, dass diese damit für die Zukunft gerüstet sei. Er sprach geradezu von einem „Meilenstein“. Er fand, Mayländers Einstieg in Rottweil sei trotz aller Widrigkeiten „gut gelungen“.

Sabine Mayländer ging in ihrer ersten Bilanz seit ihrem Amtsantritt im Januar zunächst auf die besondere Situation der Staatsanwaltschaft Rottweil ein. Im Gerichtsbezirk seien zwei Polizeipräsidien (Konstanz und Pforzheim) zuständig, wobei sich die Standorte der Reviere allerdings nicht geändert hätten. Ein großer Vorteil sei, dass die Kriminalpolizeidirektion in Rottweil verblieben sei. Dies erleichtere die Zusammenarbeit erheblich. Ebenso gut arbeite man mit den Staatsanwaltschaften in Tübingen, Pforzheim und Konstanz zusammen.

Den Herausforderungen durch Corona sei mit der Ausdehnung der Arbeitszeit, um die persönlichen Begegnungen zu minimieren, Einrichtungen in den Büros (Spuckschutz) und der Einführung des Home-Office begegnet worden. Bisher habe es wohl auch deshalb nur einen positiv getesteten Fall und einige Quarantänefälle innerhalb der Staatsanwaltschaft gegeben.

Ihre Mitarbeiter hätten die Zeit des Lockdowns genutzt, um die Zahl der sogenannten Altverfahren, meist Verfahren mit aufwendiger Ermittlungsarbeit, abzubauen. Dies sei neben dem Tagesgeschäft möglich gewesen, da es weniger Sitzungen gegeben habe, so Mayländer weiter. Von 154 anhängigen Verfahren seien Ende Juni nur noch 42 Fälle übrig gewesen. Dies bedeute einen Abbau um 60,4 Prozent, sagte sie nicht ohne Stolz. Der Landesdurchschnitt liege lediglich bei 8,2 Prozent. Die Zahl der Verfahrenseingänge sei trotz Corona nicht gesunken, sondern um 4,1 Prozent gestiegen. Sie erwarte 14 000 Verfahren bis Ende des Jahres. Besondere Schwerpunkte ließen sich allerdings nicht festmachen, wie zum Beispiel Betrugsverfahren bei der Corona-Hilfe. Die Steigerung sei allgemeiner Natur. Im Vollstreckungsbereich, also bei den Haftstrafen, gebe es allerdings einen Rückstau, und hier besonders im Bereich der Ersatzfreiheitsstrafen. Dennoch fand Mayländer: „Insgesamt sind wir im grünen Bereich.“

Bei aller elektronischen Aufrüstung, sei diese jedoch nur bedingt geeignet, merkte Mayländer an. Zwar sei sie überrascht gewesen, wie reibungslos die elektronische Arbeit schon im Vorfeld des Projekts in die Arbeit integriert worden sei, aber dies habe Grenzen. Sie biete bei schriftlichen Verfahren unbestreitbar viele Vorteile. Bei Strafverfahren komme es jedoch immer noch auf die persönliche Begegnung an. Man könne einen Gutachter nicht einfach per Video-Schalte an der Verhandlung teilnehmen lassen. Mit Blick auf das Pilotprojekt war sie dennoch voller Vorfreude: „Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt.“