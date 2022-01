Starkregen-Risikomanagment: So bereitet sich Dürbheim vor

Die Gemeinde Dürbheim gehört zu den Kommunen im Kreis, die schon frühzeitig das Risiko Starkregen erkannt und einen Starkregen-Risikomanagementplan in Auftrag gegeben sowie einen entsprechenden Hochwasseralarm- und Einsatzplan erstellt haben.

Bereits im Februar 2021 – fast ein halbes Jahr vor der Flutkatastrophe im Juli im Ahrtal – hat das Ingenieurbüro itr-GmbH aus Neuhausen ob Eck das Kommunale Handlungskonzept zur Vermeidung oder Verminderung von Schäden infolge von Starkregenereignissen für die Gemeinde Dürbheim erstellt.

Vergangene Überschwemmungen

Bei den beiden Überschwemmungen im Juni 2015 (Hauptstraße / Mühlegässle) sind geschätzt zwischen 20 und 40 Liter je Quadratmeter und Stunde niedergegangen. Bei dem angenommenen extremen Niederschlagsereignis geht man von 128 Litern je Quadratmeter und Stunde aus – was durchaus realistisch sein könne.

„Das Problem entsteht durch oberflächlich abfließendes Wasser – nicht durch Bäche“, betont Bürgermeister Andreas Häse. Auf der Grundlage von Geländeaufnahmen haben die Ingenieure zunächst mit Computer-Programmen ermittelt, welchen Weg sich oberflächig abfließendes Wasser suchen würde, wenn ein Versickern oder Ableiten nicht mehr möglich ist, weil die Kanäle voll und die Böden mit Wasser gesättigt sind.

Wasser läuft an Sportplatz vorbei

Ein Hauptfließstrom bei Starkregen würde vom Sportplatz herunter nordwestlich am Dorf vorbei fließen. Es hängt letztlich von wenigen Zentimetern in der Topographie ab , ob das Wasser tatsächlich am Dorf vorbei über die Felder oder doch entlang des bituminös befestigten Feldwegs Richtung Friedhof und Ortsbebauung fließt.

Die Gutachter raten davon ab, in den Feldern nördlich der Balgheimer Straße, zwischen Gartenstraße und Häring am Blütenrain ein weiteres Wohnbaugebiet auszuweisen, weil genau hier der Hauptstrom des Wassers entlang fließen würde.

Kanalisation besonders gefährlich

Innerhalb des Dorfes ginge die größte Gefahr von der vollaufenden Kanalisationen aus, wobei das Gutachten die Situation für einzelne Objekte näher analysiert. Die größeren Gewerbeflächen im Südwesten der Gemeinde sind durch Starkregen gefährdet, vor allem die Firma Magna, der Wertstoffhof, aber auch der Bauhof.

Das Gutachten gibt auch praktische Tipps, wie etwa den, die Lage der Schächte in den als überflutet ausgewiesenen Bereichen mit in die Alarm- und Einsatzpläne aufzunehmen und die bekannten Bereiche weiträumig für Verkehr jedweder Art zu sperren. Bei einem Starkregenereignis könnten nämlich Schachtdeckel durch den Wasserdruck heraus gedrückt werden, und in dem oft trüben Wasser wären die nun offenen Schächte nicht mehr zu erkennen. Diese stellen für Einsatz- und andere Fahrzeuge, für Hilfskräfte und Passanten gefährliche Fallen dar.

Wohneigentümer können selbst vorsorgen

Auch raten die Gutachter der Gemeinde, betroffene Eigentümer über mögliche Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus dem Kanalnetz aufzuklären, was unter anderem auf der Homepage der Gemeinde geschieht. Bis zum kommenden Frühjahr werden von der Feuerwehr Sandsäcke befüllt, so Häse.

Diese Sandsäcke können dann auch von Bürgern bei der Gemeinde zum Selbstkostenpreis erworben werden.

Für gefährdete öffentliche Objekte werden gefüllte Sandsäcke so vorgehalten, dass der Bauhof oder die Feuerwehr sie ohne Zeitverzug zum Einsatz bringen können.

„Wohl als eine der ersten Gemeinden im Kreis“, so Dürbheims Bürgermeister Andreas Häse, hat Dürbheim zudem einen Antrag auf eine neue Sirene gestellt. Und auch mit dem Thema Notstromversorgung hat sich Dürbheim bereits seit 2019 intensiv beschäftigt. Im Gemeinderat war es bereits mehrfach Thema.

Mit Feuerwehrkommandant Markus Rebstock, dem Ortselektriker und einem Vertreter der NetzeBW gab es erst kürzlich eine weitere Besprechung, um hier möglichst bald praktikable Lösungen anbieten zu können. Für den Haushaltsplan 2022 schlägt Bürgermeister Häse dem Gemeinderat vor, hierfür rund 100 000 Euro bereitzustellen.