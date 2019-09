St. Marien Aldingen feiert Kirchweih

„O Herr, welch ein Morgen ...“, hat der Kirchenchor der katholischen Sankt-Marien-Kirchengemeinde Aldingen am Sonntagmorgen zum Einzug in den Gottesdienst in der Kirche gesungen, und dieser Morgen strahlte ohne eine Wolke am Himmel bei warmem Spätsommerwetter. In einem Festgottesdienst wurde das „Kirchweihfest“ feierlich begangen.

Pfarrer Pater Sabu Palakkal – er stammt aus Indien und ist schon lange Jahre katholischer Seelsorger in Aldingen – freute sich über den großen Besuch in dem Gotteshaus. Für ihn galt es, diesen Festtag zu feiern. Überhaupt würden die Christen gerne feiern, so Pater Sabu. Denn in der Bibel steht geschrieben: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch.“ (Matthäus 18/209) Dieser Bibelspruch gelte bei allen Festen wie an der Taufe, bei einer Hochzeit oder auch an der Beerdigung und dem Kirchweihfest. Darum gebe es heute diesen Grund, das Fest in der Kirchengemeinde gebührend zu feiern.

In seiner Predigt ging der Geistliche auf die Geschichte des verlorenen Schafes ein. Wenn ein Schaf verloren gehe, so müssen die anderen suchen, um es zu finden. So sei es auch mit der Menschheit. Manchmal ginge ein Mitglied der Gemeinde verloren, und man müsse den Menschen suchen, auch wenn es zum Teil lange dauere.

Jesus habe das verlorene Schaf so lange gesucht, bis er es gefunden hatte. Das glückliche Wiederfinden wurde dann mit einem großen Fest gefeiert. „Aber der Gesuchte muss auch bereit sein, sich retten zu lassen“, stellte Pater Sabu fest. „Eigentlich fühle ich mich wohl. Was brauch ich den, der mich herausholt?,“ fragte Pfarrer Palakal. Im Christentum werden die Sünder und Verlorene gesucht, bis man sie gefunden hat, um ihnen zu helfen.

An den „Führbitten“ traten die Kinder des Kindergartens „Sankt Mariens“ und der Kindestagesstätte „Arche“ mit einer Kerze an den Altar. Gemeinsam wurde auch das „Vater unser“ gebetet.

Der Kirchenchor unter der Leitung von Natalina Sentys-Schewa sang getragene Lieder. Der Kinderchor trug moderne Stücke mit klatschendem Rhythmus vor.

In dem Festgottesdienst wurden auch drei Ministrantinnen verabschiedet. Es ist dies Joel Hoffmann für zwei Jahre ministrieren. Janina Bilger führte das Amt fünf Jahre aus. Liane Lujic versah acht Jahre das sakrale Amt.

„Segne du Maria“ sang der Chor passend zum Namen der katholischen Kirch ein Aldingen zum Auszug und Ende des Festgottesdienstes.

Im Anschluss wurde zum gemeinsamen Mittagessen in den Gemeindesaal eingeladen. Zum Mittagstisch gab es herzhafte Maultaschen,. später Kaffee, Kuchen und Waffeln.