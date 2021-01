Wie die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn mitteilt, nimmt die Zahl der Neuinfektionen mit COVID-19 derzeit in den Einrichtungen der Stiftung ab. Hinzu kämen zahlreiche Genesungen bei Bewohnern sowie Mitarbeitenden. Die Stiftung St. Franziskus betreibt mehrere Einrichtungen auch im Kreis Tuttlingen, unter anderem die Seniorzenzentren St. Josef in Spaichingen, St. Ulrich in Wehingen und das Dr-Karl-Hohner-Heim in Trossingen.

Sei die Lage Ende des Jahres 2020 noch sehr angespannt gewesen, so die Pressemitteilung, könne allmählich ein Rückgang der Infektionen mit dem Corona-Virus beobachtet werden. „Durch die konsequente Umsetzung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und durchstandene Infektionsverläufe ist mittlerweile wieder eine Entlastung in vielen unserer Einrichtungen festzustellen. Diese Entspannung ist dringend notwendig für unsere Mitarbeitenden, die über die letzten Wochen gewaltige Anstrengungen aufbringen mussten,“ berichtet Boris Strehle, Leiter des Aufgabenfeldes Altenhilfe. Das gilt allerdings nicht für alle Pflegeheime des Anbieters: Im Altenzentrum St. Antonius in Mühlheim an der Donau – auch eine Einrichtung von St. Franziskus – gibt es aktuell 31 Corona-Fälle (Siehe auch Seite 17.)

Ein weiterer Hoffnungsschimmer sei die Corona-Schutzimpfung, die jedoch in Baden-Württemberg sehr schleppend angelaufen sei. Impfstart für die Stiftung war der 6. Januar 2021 im Altenzentrum Luise-Poloni-Heim in Tübingen. Vier Impfteams mit jeweils fünf Mitgliedern sorgten für die Verteilung der Schutzimpfung. Ein weiterer Impfarzt beantwortete bei Bedarf, Fragen der An- und Zugehörigen per Telefon. „Nach und nach sollen nun auch unsere anderen Altenzentren mit dem Impfstoff versorgt werden. Bereits ab der kommenden Woche finden weitere Impftermine in drei Einrichtungen der Stiftung St. Franziskus statt,“ führt Strehle weiter aus.

Auf eine hohe Impfbereitschaft der Mitarbeitenden hoffen Stefan Guhl und Dr. Thorsten Hinz, Vorstände der Stiftung St. Franziskus. „Nur über eine hohe Impfbereitschaft aller kann ein umfänglicher Infektionsschutz hergestellt werden,“ sagen die Vorstände.

Die Infektionszahlen in den Einrichtungen der Behindertenhilfe seien ebenso rückläufig. Die bislang Infizierten hatten zumeist leichte Verläufe oder waren symptomfrei. „Etwas sorgenvoll blicken wir auf die Neuöffnung unserer Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, für die die Politik nach den Ferien einen Präsenzunterricht erlaubt hat,“ sagt Nicole Bauknecht, Leiterin des Aufgabenfeldes Behindertenhilfe. „In der derzeit sehr angespannten Infektionslage in vielen Regionen Baden-Württembergs kann jederzeit ein Infektionsausbruch in unseren Schulen stattfinden.“

„Die Einrichtungen und Dienste der Kinder- und Jugendhilfe sind aktuell infektionsfrei,“ freut sich Matthias Ries, Leiter des Aufgabenfeldes Kinder- und Jugendhilfe.