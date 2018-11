Stätte der Bildung und Begegnung in Denkingen

Von

Räumliche und personelle Veränderungen betreffen die beiden Frauenarztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Trossingen und Spaichingen: Ab 1. Januar wird der Sitz der Trossinger Frauenarztpraxis in das Gesundheitszentrum nach Spaichingen verlegt. Sibel Özder tritt ab Januar 2019 die Nachfolge von Natalie Hensler an, die noch bis Jahresende in der Frauenarztpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Trossingen tätig sein wird.