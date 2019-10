Spurlos verschwunden - Die Polizei sucht diese 16-Jährige

Von Schwäbische Zeitung und skr

Seit der Supermarkt Treff 3000 an der Balinger Straße im vergangenen Jahr in eine Netto-Filiale umgewandelt worden ist, gibt es in der Tuttlinger Nordstadt keine Bäckerei mehr. Zudem schloss auch Ende des vergangenen Jahres Tuttlingens letzter Tante-Emma-Laden an der Brückenstraße, der ebenfalls stets frisches Gebäck im Angebot hatte.

Außer dem Selbstbedienungs-Backshop in der Netto-Filiale an der Balinger Straße gibt es in der Nordstadt derzeit keine Möglichkeit, Backwaren zu kaufen.