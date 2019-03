Sprengstoffexperten geben Entwarnung – Zugverkehr läuft wieder

Gegen 18.30 Uhr am Donnerstag können die Sprengstoffexperten mit ihren Suchhunden und andere Spezialkräfte wieder abrücken: In dem kurz nach Rottweil gestoppten Intercity ist kein Sprengstoff gefunden worden. Die rund 200 Fahrgäste waren aus dem Zug evakuiert worden und mit Bussen zunächts zur Autobahnraststätte Neckarburg und dann weiter gebracht worden. Der Zugverkehr auf der eingleisigen Gäubahn bei Epfendorf blieb bis zirka 18.10 Uhr lahmgelegt.

Gegen 13.25 Uhr war zwischen Rottweil und Talhausen/Epfendorf ein in Richtung Stuttgart fahrender Intercity auf freier Strecke gestoppt worden, weil jemand ein herrenloses Paket gefunden hat. Der Zugbegleiter rief daraufhin auf der Notfallleitstelle an.

Spürhunde suchen mehrere Stunden

Daraufhin setzte die zuständige Bundespolizei die für diese Lage vorgesehenen Maßnahmen in Gang. Die „Checkliste“, so ein Sprecher der Bundespolizei aus Baden-Baden werde dann entsprechend abgearbeitet. Die Bundespolizei war ist mit einem Hubschrauber und Spezialkräften im Einsatz. Diese konnten von einer Fahndung aus Offenburg/Weil am Rhein kurzfristig umgeleitet werden, so der Sprecher der Bundespolizei. Drei Sprengstoffspürhunde suchten nicht nur das entsprechende Paket, sondern den ganzen Zug ab. Das dauerte mehreren Stunden, weil Reisende auch Gepäck zurück gelassen hatten.

Neben der Bundespolizei waren zahlreiche weitere Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr und Landespolizei vor Ort. Diese konnten aber, nachdem alle Fahrgäste evakuiert waren, frühzeitig wieder entlassen werden, so der Sprecher.

Die Bahn informierte über Zugausfälle auf ihrer Homepage und auch über den eingerichteten Schienenersatzverkehr mit Bussen. Nachdem die Strecke wieder frei gegeben wurde wurden die Fahrgäste gebeten, in der folge noch mit Teilausfällen und Verspätungen zu rechnen.

Verspätungen im Nahverkehr der Deutschen Bahn