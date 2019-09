Spielzeug ist viel zu schade zum Wegwerfen

Recht erfolgreich ist der erste Kinderflohmarkt in Dürbheim verlaufen, der im Rahmen des Kinderferienprogramms am Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr vor dem Rathausplatz in Dürbheim stattfand.

Die Idee dazu kam der Dürbheimerin Caroline Grimm, einen solchen Kinderflohmarkt zu organisieren. Sie hatte schon am Dienstagnachmittag einen Kindernachmittag mit dem Bauchredner und Puppenspieler Christoph Frank aus Rottweil in der Festhalle Dürbheim organisiert.

Bisher kannte man solche Kinderflohmärkte nur aus Spaichingen oder Trossingen. Wieso nun in Dürbheim? Caroline Grimm erwidert: „Es wäre doch viel zu schade, schönes und noch gut erhaltenes Spielzeug einfach so wegzuwerfen.“ Sie fragte sich also, was macht man mit dem ganzen Spielzeug? So reifte in ihr der Entschluss, einen solchen Kinderflohmarkt zu organisieren.

Und dies funktionierte denn auch bestens. Um die 15 Stände waren rund um das Dürbheimer Rathaus aufgebaut. Und was wurde da alles angeboten? Natürlich viel verschiedenes Spielzeug, Gesellschaftsspiele, Lego oder auch Selbstgebasteltes. Hier und da gab es Kinderkleidung, doch dies war die Minderheit. Alles in allem hatten die Kinder wie auch die Käufer, ob jung oder alt ihre Freude an dem Flohmarkt.

Die Großeltern Marion und Günter Brugger mit den Zwillingen Emilia und Max hatten von dem Ereignis in der Zeitung gelesen und sind so spontan zu dem Flohmarkt gekommen. Für den kleinen Max gab es einen tollen Buggy. „Ich finde es gut, dass so was weiter verkauft wird und nicht auf dem Müll landet,“ meinte Großpapa Günter Brugger.

Die achtjähriger Lena zeigte sich noch etwas schüchtern. Sie macht so was das erste Mal. Mit Stolz hatte sie zuvor ein Puzzle verkauft.

Annette Armbruster mit ihrem Sohn Matteo ist schon ein „alter Hase“, was den Verkauf auf einem Flohmarkt betrifft. Sie war schon öfters auf Kinderkleiderbörsen. Die beiden hatten in ihrem Verkaufsstand Bücher, Kleidung und verschiedene Spielgeräte wie Bagger, Traktoren, Maishäcksler und Radlader. „Die gingen weg wie die warme Semmel“, freut sich Annette Ambruster.

„Schon gleich zu Beginn am Morgen um 9 Uhr kamen die „Schnäppchenjäger“ und kauften uns das Spielzeug ab“, so Annette Armbruster. Dabei waren die Käufer wie auch die Verkäufer zufrieden mit den Geschäften.