Spieler des TV Aldingen erfolgreich

Die Aldinger Badmintonspieler haben sich bei den vom VfL Sindelfingen ausgetragenen 47. Baden-Württembergischen Meisterschaften der Altersklassen wie schon im vergangenen Jahr einen Meistertitel erspielt. Diesmal war der TVA im Mixed O45 durch Katja Thoma-Zangerle und Marc Bumüller erfolgreich. Zudem schafften Konstantin Senef und Marc Bumüller im Herrendoppel O40 den dritten Platz.

Im Mixed traten Thoma-Zangerle/Bumüller durch die geringe Teilnehmerzahl bedingt in der O40-Gruppe an. Gegen die späteren Erstplatzierten in dieser Gruppe verliefen die beiden ersten Sätze mit 11:21 und 21:9 ausgeglichen. Im entscheidenden dritten Satz mussten sich Thoma-Zangerle/Bumüller knapp 20:22 geschlagen geben.

Im zweiten Spiel in dieser Gruppe trafen sie auf die hocheingeschätzte Paarung Schwarz/Schuhmacher aus Spaichingen. Hier zeigten beide Paarungen Nerven, letztlich konnten Thoma-Zangerle/Bumüller aber nicht die entscheidenden Punkte machen und vergaben die Chance auf einen dritten Satz (18:21, 20:22). Den Meistertitel in ihrer Altersklasse O45 bekamen sie als einzige Teilnehmer trotzdem zuerkannt.

Auch im Herrendoppel wurden die Altersklassen O35 und O40 zusammengelegt. Konstantin Senef und Marc Bumüller verloren ihr Auftaktspiel knapp (16:21, 16:21) und mussten sich dann den weiteren Platzierungsspielen stellen. Hier setzten sie sich zunächst deutlich durch und erreichten das Halbfinale. Mit dem Sieg im spannenden Spiel um Platz drei gelang es ihnen, einen weiteren Erfolg in der Altersklasse O40 einzuheimsen.

Mit diesen Platzierungen wurde zudem die Teilnahmeberechtigung zu den Südostdeutschen Meisterschaften Mitte März in Regensburg erlangt. Spieler aus Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg, unter ihnen auch Katja Thoma-Zangerle, Marc Bumüller und Konstantin Senef, werden dann um die Südostdeutschen Meistertitel spielen.