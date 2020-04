Spielende Kinder finden Granate

Spielende Kinder haben am Dienstag im Wald am Wildschweingehege bei Dietingen eine Granate gefunden. Die Eltern teilten dies laut Polizei dem Revierförster mit, der eine Polizeistreife zum Fundort lotste. Die Beamten übermittelten Lichtbilder des Kriegsmaterials an den Kampfmittelbeseitigungsdienst, der zur Fundstelle kam und das Fundstück in Augenschein nahm. Nach einer Prüfung wurde es als scharfe, panzerbrechende Wurfgranate identifiziert. Diese wurde fachmännisch gesichert und zur Vernichtung abtransportiert. Warum der gefährliche Gegenstand erst jetzt auftauchte, ist nicht bekannt. Das Gelände war offenbar ehemals ein Schießhügel.