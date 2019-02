Spende für krebskranke Kinder

Die Zimmerei Markus Haller in Aldingen hat 7000 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg gespendet. Das Geld ist der Erlös aus dem Weihnachtsmarkt der Zimmerei im vergangenen Jahr. Sehr viele Besucher hatten sich an schönen Begegnungen, gemütlichem Beisammensein und an Weihnachtlichem aus Holz erfreut, das gegen eine Spende erworben werden konnte. Die Mitarbeiter wurden bei der Durchführung des Marktes von weiteren Aldinger Familien und Unternehmen unterstützt. Der Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg hat ein Elternhaus mit Geschwisterkindergarten gebaut und unterhält es. Dort werden verschiedenste Hilfen, Dienste und Betreuungen für die betroffenen Familien angeboten , die von den Familien dankend angenommen werden. Das Foto zeigt Markus Haller mit Rosemarie Steurenthaler vom Förderverein bei der Spendenübergabe.