Spende an das Seniorenzentrum Aldingen vom TV Aixheim

Im Dezember erfreute der Turnverein Aixheim den Freundeskreis des Seniorenzentrums Aldingen mit einer Spende über 400 Euro. Die Spende wurde von den beiden Vorsitzenden Sebastian Gruler und Oswin Stutz im Seniorenzentrum überreicht, die hierfür die Weihnachtsfeier des Seniorenzentrums, die bereits zum dritten Mal als Online-Weihnachtsfeier für die Angehörigen stattfand, am Abend besuchten. So konnte die Spende und der symbolische Scheck im Beisein der Bewohner an die Vorsitzende des Freundeskreises Karin Korb und an die Kassiererin Ramona Plesse überreicht werden.

Das Spendengeld stammt dabei vom Sportwochenende des Turnvereins. Sowohl das Startgeld aus dem dort durchgeführten Benefizlauf mit 85 Teilnehmern sowie das Geld aus dem Verkauf von Kaffee- und Kuchen während des gesamten Wochenendes werden dabei immer vom Verein für einen guten Zweck gespendet. Bei der letzten Veranstaltung im Juli kamen so insgesamt 650 Euro zusammen, die der Turnverein Aixheim auf 800 Euro aufrundete.

So konnte neben der Ukraine-Hilfe der Gemeinde, die zum ersten Mal in den Genuss einer Spende kam, wie in den Vorjahren auch wieder das Seniorenzentrum Aldingen mit ebenfalls 400 Euro begünstigt werden, worüber sich natürlich alle freuten, insbesondere da sich die Senioren selbst an besagtem Benefizlauf beteiligten und sich noch gerne daran zurück erinnerten. Mit Ursula Krasser (101 Jahre) stellte man nicht nur die älteste Teilnehmerin, sondern man war mit insgesamt neun Teilnehmern zu Besuch auf dem Aixheimer Sportgelände und somit auch die am stärksten vertretene Gruppe beim Benefizlauf.

Die Vertreter des Turnvereins kündigten bereits an, das tolle Event auch 2023 wieder zu veranstalten und dann hoffentlich die Rekordteilnehmerzahl von 150 Teilnehmern am Benefizlauf aus dem Jahr 2019 in Angriff zu nehmen, um den Freundeskreis und damit das Seniorenzentrum auch im kommenden Jahr wieder mit einer großzügigen Spende zu unterstützen.