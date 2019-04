Spatenstich für Frittlinger Jugendhaus

Zahlreiche Jugendliche, etliche Eltern, Gemeinderat und Gemeindebedienstete kamen am Montagabend zum Spatenstich für das neue Jugendhaus in Frittlingen. Zwischen TV-Heim und Leintalhalle wird ein neues Jugendhaus gebaut, in dessen Planung die Jugendlichen intensiv eingebunden wurden.

Das Gebäude ist mit 495 000 Euro veranschlagt und die Gemeinde erhält einen Zuschuss in Höhe von 139 400 Euro, wie Bürgermeister Dominic Butz erläuterte. Die große Anzahl an Zuschauern bestätige, dass es wichtig sei, für die Jugend etwas zu tun.

Große Fenster sorgen für Helligkeit

Daniel Nann, verantwortlicher Planer vom Architekturbüro Lehr, stellte das Bauvorhaben vor. Auf einer Betonplatte wird das zweigeschossige Flachdachgebäude in Holzständerbauweise errichtet. Viele große Fenster sorgen für Helligkeit. Er beglückwünschte die Jugendlichen zu diesem Bau, denn viele andere Jugendliche müssten für Räumlichkeiten kämpfen.

Jugendvertreter Marvin Hermann zeigte sich erfreut, dass jetzt etwas passiere. Der Jugendraum im Untergeschoss des Rathauses sei nach über 20 Jahren Nutzung jetzt wirklich in die Jahre gekommen. Auch den Nachbarn am bisherigen Standort wurde schon viele Jahre versprochen, den Jugendraum zu verlegen. Viele Jahre konnte man sich aber nicht auf einen Standort einigen.

Mit rund 500 000 Euro nimmt die Gemeinde eine schöne Summe in die Hand und dies stößt teilweise auf Kritik. Doch nachdem gerade für die Seniorenwohnanlage 3,5 Millionen investiert werden, kam von den Jugendlichen die berechtigte Forderung „Jetzt sind wir mal dran“.

Drei Gruppenräume im Gebäude

Das neue Gebäude wird neben einem großen Gruppenraum mit Küche und Abstellraum sowie Toiletten im Erdgeschoss im Obergeschoss ein Büro für die Jugendreferentin auch drei Gruppenräume enthalten. Damit ist es nicht nur Ersatz für den jetzigen Jugendraum, sondern kann auch von den gerade neu entstandenen Jugendgruppen für verschiedene Aktionen genutzt werden oder auch von Jugendgruppen aus den Vereinen.

Ein Nutzungskonzept ist gerade im Entstehen. In der anschließenden Gemeinderatssitzung, bei der die Jugendvertreter anwesend waren, wurden weitere Entscheidungen für das Gebäude getroffen. So erhält das Gebäude eine Putzfassade, die Fenster eine Umrahmung und die Decken werden als Massivholzdecken ausgeführt.