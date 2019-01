Spaichinger Gruppe will keine Ortsumfahrung

„So nah geht das vorbei“, hat eine Zuhörerin zusammengefasst, was viele dachten, als sie die Simulation der Umgehungsstraßentrasse bei der Infoveranstaltung am Dienstag im Balgheimer Schützen gesehen haben. Knapp 50 Interessierte – viele aus Balgheim – waren gekommen, um sich über die Aktivitäten und Ideen gegen die geplante Spaichinger Umgehungsstraße zu informieren.

Es hat sich bei einer ebenso gut besuchten Auftaktveranstaltung in Spaichingen, so Hermann Polzer, Ortsvorstand der Grünen Spaichingens, ein Lenkungskreis gebildet, der die Aktivitäten systematisiert und Informationen sammelt.

Polzer zeichnete mit Bildern die Vorgeschichte nach, die bis in die 60er-Jahre reicht. 1965 wurde der zunächst angedachte Verlauf vom Dreifaltigkeitsberg Richtung Zundelberg „verlegt“. Polzer schilderte auch das Auf und Ab der Einstufung auf Landes- und Bundesebene und sagte, dass wegen neuer Kriterien die Umgehungsstraße so nah an der Verwirklichung sei wie nie.´

Mehrere Planvarianten

Es gebe zahlreiche Planvarianten. Anhand von der neuesten dieser Varianten von 2018 werde jetzt im Regierungspräsidium mit der Planung der rund 7,5 Kilometer langen Trasse begonnen. Mit Böschungen und Bauwerken wie Brücken, „Ohren“, Unterführungen an den gequerten Straßen und Wegen rechne er mit einem Flächenverbrauch von rund 20 Fußballfeldern, so Polzer.

Die jetzt bekannte Trasse selbst – quer übers Michelfeld, nahe an den Siedlungen Schwalbenweg und Lehmgrube, zwischen dem neuen Hewi und dem Gebiet Eschenwasen unterhalb der beiden Höfe geführt und hinter der Bahnbrücke nach Rietheim wieder in die B 14 eingeschleift – durchschneidet die Landschaft, die auch als Naherholungsgebiet genutzt wird. Die Querspange zwischen Balgheim und Spaichingen, die von den Kommunen gezahlt werden muss, wird momentan hinter den Firmen Grimm und Krauss im Bogen zur B 14 geführt. An einzelnen Stellen, wie eben beim Schwalbenweg, würden Lärmschutzmaßnahmen geplant – ob Wälle oder Mauern, sei nicht besprochen. Wichtig sei aber zu visualisieren: „Was sehe ich vor der Haustür.“

Eindrücklich auch die durch bestätigendes Kopfnicken betonte These anhand von Luftbildern: Balgheims B 14 ist im Grunde fast eine Umgehungsstraße, die Gemeinde habe sich konsequent auf eine Seite entwickelt und daher die B 14 am Rand der Gemeinde verlaufen lassen. Einige Häuser seien natürlich trotzdem betroffen, aber die anderen Bewohner fürchteten, wie viel Lärm übers Tal zu ihnen geweht würde, wenn die Umgehung gebaut sei.

60 Prozent des Verkehrs ist hausgemacht

Polzer verwies darauf, dass im Gutachten, das schon einige Zeit zurück liegt, rund 60 Prozent des Verkehrs in Spaichingen als hausgemacht angesehen worden sei. Ein neues Verkehrsgutachten sei gefordert.

An diesem Abend waren nur Gegner der Umgehung eingeladen – am Stammtisch saßen nebenan einige weitere bekannte Gesichter.

Hermann und Gabi Polzer schilderten Ideen des Arbeitskreises gegen die Umgehungsstraße. „Man ist in Spaichingen immer davon ausgegangen, dass der ganze Ort für die Umgehung ist. Das ist nicht der Fall.“

Mit Menschen zu reden, Plakate aufzustellen, Informationen zu sammel und zu verteilen, Fragen nach Lärm und Wildtieren sowie der Landwirtschaft zu stellen, all das haben sich die Gegner jetzt vorgenommen. Die Diskussion leitete Bruno Hurlebusch.