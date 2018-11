Spaß an neuen Spielen

Viel Spaß haben die Teilnehmer jüngst am Spielenachmittag der Gemeindebücherei gehabt. Alle „Spiele des Jahres 2018“ konnten ausprobiert werden, dazu alles, was sonst an Neuheiten im Spieleregal zu finden war.

Die beiden Praktikantinnen Lena Lincker und Vanessa Loss führten durch den Nachmittag und erklärten die Spiele. Favorit des Nachmittags war „Funkelstein“, bei dem es galt, einen Schatz rechtzeitig in die Drachenhöhle zu bringen. Gern gespielt wurde auch „Obstgarten“, bei dem nicht gegeneinander, sondern im Team gegen den Raben gespielt wird. An das ebenfalls prämiierte „Azul“ wagte sich hingegen niemand – dieses anspruchsvolle Strategiespiel wartet in der Bücherei noch auf Liebhaber.