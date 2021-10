Sohn bedroht Vater im Kreis Rottweil mit Samuraischwert

Mit einem Samuraischwert hat ein 41-Jähriger am Samstag gegen 17 Uhr in Hardt in einem Einfamilienhaus bei einem Streit seinen 66-jährigen Vater bedroht. Laut Polizei hatte er seinen Vater zuvor geschlagen. Diesem und weiteren Familienmitgliedern gelang es, das Haus zu verlassen.

Nach dem Eintreffen der Polizei verschloss sich der Mann im Haus und war nicht zugänglich. Weitere Polizeikräfte versuchten durch Gespräche, den Mann zur Aufgabe zu bewegen, was nicht gelang. Er drohte laut Polizei, das Haus in die Luft zu sprengen. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei konnte den Mann im Haus lokalisieren. Er konnte ohne Gegenwehr festgenommen werden und wurde in eine Klinik eingeliefert.