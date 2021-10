Simone Hauswald spricht über Mentaltraining für jedermann

Simone Hauswald wird auf Einladung der N-Region 5G am Mittwoch, 13. Oktober, als Referentin in der Mehrzweckhalle in Denkingen zu Gast sein. Ihr Vortrag beginnt um 19 Uhr; Einlass ist ab 18.30 Uhr.

In ihrem Vortrag „Mentaltraining – nicht nur im Sport, sondern für´s Leben!“ gibt sie erste Einblicke in die Welt des Mentaltrainings und verdeutlicht, dass es darin auch um eine Art Lebenseinstellung und um „Handwerkszeug“ geht, das jeder Mensch für sich anwenden kann. Ihr Credo lautet: das Leben bewusst selbst in die Hand nehmen, Schritt für Schritt vorwärts gehen, um sich glücklicher und entspannter zu fühlen. Und auch in diesem Bereich gilt: „Wer rastet, der rostet!“

Simone Hauswald ist eine ehemalige Biathletin und war 20 Jahre aktive Leistungssportlerin. Zu ihren größten Erfolgen zählen die beiden Bronze-Medaillen bei Olympia 2010 sowie Gold, Silber und Bronze bei diversen Weltmeisterschaften. Nach Beendigung ihrer Karriere 2010 ließ sie sich zum Mentalcoach und -trainer ausbilden und fand dort ihre zweite Berufung nach dem Sport.

In Vorträgen und Workshops im Bereich Mentaltraining und Persönlichkeitsentwicklung gibt sie ihre Erfahrungen aus dem Sport und ihrem Leben an andere Menschen weiter.

Am Tag der Veranstaltung gilt die entsprechende Corona-Stufe und somit eventuell die 3G-Regelung, 3G-Regelung mit PCR-Test oder die 2G-Regelung zu beachten ist.