Siegerteams freuen sich über Pokale

Zum siebten Mal haben Turnverein und Tennisclub am Samstag gemeinsam ein Beachturnier auf den beiden Beachplätzen beim Tennisplatz organisiert. 13 Herren- und fünf Damenmannschaften nahmen teil und demonstrierten so die Beliebtheit dieses Turniers. Da auch das Wetter mitspielte und ein paar Wolken verhinderten, dass es für Spieler und Zuschauer zu heiß wurde, war es eine rundum gelungene Veranstaltung.

Bei diesem Turnier müssen die Teilnehmer sowohl Beach-Volleyball als auch Beach-Handball und Beach-Tennis spielen. Da in der Vorrunde die Spielart ausgelost wurde, gab es keine Favoriten. Ein Spiel dauerte zehn Minuten. Die Herren spielten in zwei Gruppen, die Damen in einer Gruppe.

Nach der Vorrunde konnten sich bei den Damen die ersten vier Mannschaften für die Halbfinalspiele qualifizieren. Im ersten Halbfinale mussten sich die Hero Turtles dem Team „Vu ällm äbbs“ geschlagen geben und spielten um Platz drei. Im zweiten Halbfinale konnte sich Vorjahressieger „TV Damen“ gegen die „Gerry Ultras“ durchsetzen. Das Spiel um Platz drei entschieden die „Gerry Ultras“ im Volleyball mit 26 : 11 klar für sich.

Im Finale zwischen TV Damen und „Vu ällm ebbs“ stand es nach Handball und Volleyball noch unentschieden, und so musste das Tennismatch die Entscheidung bringen. Hier konnten sich die Frauen von „Vu ällm äbbs“ durchsetzen und erstmals den Turniersieg erringen.

Bei den Herren zogen die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe ins Viertelfinale ein und deren Sieger bestritten das Halbfinale. Hier trafen die „Beach Warrior“ im Handball auf die „Lange Steige“ und hatten mit 5 : 7 das Nachsehen. Im zweiten Halbfinale konnten sich die „TC Herren“ im Tennis deutlich mit 23:14 gegen die „IFF Allstars1“ durchsetzen.

Das Spiel um Platz drei war an Spannung kaum zu überbieten. Hier gewannen die „Beach Warriors“ im Handball erst im Penalty-Schießen äußerst knapp. Das Finale bestritten die „Lange Steige“ gegen die TC Herren in allen drei Disziplinen. Hier konnten sich die TC Herren im abschließenden Tennismatch durchsetzen und wurden damit Frittlinger Beachmeister.

Vor dem Finale unterhielt eine Mädchengruppe mit einem Tanz die Gäste. Bei der abschließenden Siegerehrung gab es durch den TV-Vorsitzenden Johannes Benne und Handballabteilungsleiter Oliver Benne Wanderpokale für die Sieger und Geldpreise für die besten vier. Erfreulicherweise blieb das Turnier ohne größere Verletzungen. Im Anschluss wurde bei fetziger Musik und kühlen Getränken noch bis spät in die Nacht Beachparty gefeiert. Und auch für das leibliche Wohl war den ganzen Tag über bestens gesorgt.