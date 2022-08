Show-Übung in Hausen ob Verena

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freiwillige Feuerwehr und die DRK Bereitschaft Hausen ob Verena führten am Freitag, 29. Juli eine Showübung durch. Moderiert wurde die Übung durch den ersten Vorsitzenden Rainer Zillhart des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr. Zahlreiche Besucher von klein bis groß kamen an die Stephanuskirche und schauten der Feuerwehr und dem Roten Kreuz bei ihrer Arbeit zu.

Auf Anfahrt der beiden Organisationen wurde den Gruppenführern ein Brand im Pfarrhaus mitgeteilt. Bei der Jungschar ist ein Feuer ausgebrochen und es wurden fünf Verletzte gemeldet, wobei vier noch im Gebäude waren. Die Feuerwehr baute ihre Löschwasserversorgung auf und schickte sogleich ihre Atemschutzträger ins Gebäude, um eine Menschenrettung durchzuführen. Danach begann sie mit der Brandbekämpfung.

Das DRK stellte an den Übergabepunkt einen Trupp ab für die medizinische Absicherung der Feuerwehr und um verletzte Patienten der Feuerwehrkameraden abzunehmen. Ein Arzt des DRK‘s sichtete die Patienten und teilte die Patienten in Gruppen auf. So konnten die Sanitäter die Patienten an der Verletztenablagestelle, die mit einem Zelt aufgebaut worden war, behandeln. Vielen Dank an alle Einsatzkräfte.