Seniorenzentrum zeigt Werke von Ingrid Steglich

Im Café des Seniorenzentrums wird am Sonntag, 29. Januar, um 15 Uhr eine Ausstellung mit Werken von Ingrid Steglich eröffnet.

Ingrid Steglich wurde im März 1939 in Steinborn geboren. Bereits im Kindesalter entdeckte sie die Liebe zur Malerei. Nach dem Tod ihres Mannes Karl-Heinz 1974 verwirklichte sie ihren Traum und versuchte in ihren Werken die große Lücke zu schließen, die ihr Mann hinterlassen hat, so eine Pressemitteilung. Ingrid Steglich absolvierte drei Jahre einen Volkshochschulkurs in der Ölmalerei und übte sich später auch in Aquarell. Nach der ersten Ausstellung in der Kreissparkasse Aldingen folgten weitere in Trossingen, Tuttlingen und Spaichingen.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wird auch die neu erschienene Hauszeitung „Abendsonne“ vorgestellt. Für Kaffee und Kuchen sorgt der Freundeskreis. Aufgrund der Coronaverordnung ist eine Anmeldung unter Telefon 07424/9582852 erforderlich.