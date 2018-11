Seniorenprojekt nimmt Gestalt an

Ganz im Schatten der Baustelle zum Einbahnring, die nächste Woche in die Winterpause geht, wächst das Gebäude für die Seniorenwohnanlage in der Kirchgasse unermüdlich in die Höhe. Die Zimmerleute montieren gerade die Holzaußenwände an der Wohngruppe und können dann mit dem Aufrichten des Dachstuhls am östlichen Gebäudeteil beginnen.

In dem Gebäude, das an der Stelle des alten Kindergartens errichtet wird, werden neben der Pflegewohngruppe mit elf Plätzen noch eine Tagesbetreuung und vier kleine barrierefreie Wohnungen untergebracht. Es wurde auch bereits ein Bürgerverein gegründet, der die künftigen Bewohner unterstützen wird, falls diese dies wünschen. Das Gebäude soll im Herbst 2019 bezugsfertig sein.

Zwei Monate im Plan zurück

Das Richtfest ist für den 18. Januar geplant. Die Bauarbeiten liegen rund zwei Monate im Plan zurück, erläutert Ortsbaumeister Michael Braun, doch diese Verzögerung entstand gleich zu Beginn im Frühjahr, als die Gründung mit Betonpfählen in der ehemaligen Bachaue – auch wetterbedingt – erheblich mehr Zeit als geplant in Anspruch nahm.

In der Gemeinderatssitzung am Montag werden die restlichen Gewerke vergeben. Dies sind die Außenanlagen und die beiden Küchen für die Seniorenwohngemeinschaft und die Tagesbetreuung.

Mit gut 3,5 Millionen Euro ist dies das größte Projekt, in das die Gemeinde dieses Jahr investiert. Schon Bürgermeister Anton Stier war viele Jahre auf der Suche nach einer passenden Form für die Betreuung pflegebedürftiger Senioren in der Gemeinde. Ein reines Pflegeheim wollte man nicht, da nach Untersuchungen ein solches erst ab 60 Plätzen wirtschaftlich arbeiten könne. Es wurden zahlreiche Einrichtungen besichtigt, und als 2014 das WTPG (Gesetz für unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege) erlassen wurde, sah man die Gelegenheit, jetzt mit einer selbstverantworteten Wohngemeinschaft die für die Gemeinde passende Form verwirklichen zu können.

In einem Leaderprojekt zu altersgerechten, barrierefreien Wohnformen installierte sich ein Arbeitskreis, der wertvolle Vorarbeit leistet. Eine dabei gemachte Umfrage ergab auch den Bedarf für eine solche Wohnform.

Das Projekt und die ersten Pläne wurden in mehreren Bürgerinformationsveranstaltungen vorgestellt und diskutiert. Dabei kritisierten zahlreiche Bürger angesichts der ersten Pläne die Tatsache, dass es nur Gemeinschaftsbäder hätte geben sollen und keine Nasszellen in den einzelnen Räumen. Auch auf Druck der Genehmigungsbehörden ist man diesem Wunsch der Bürger dann nachgekommen.