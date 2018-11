Seniorennachmittag erfreut sich stets hoher Beliebtheit

Viele Seniorinnen, Senioren und Rentner haben es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, der Einladung der Gemeinde Balgheim zum Seniorennachmittag zu folgen. Alle haben sich wieder gut unterhalten und bewirtet gefühlt.

Für die musikalische Umrahmung sorgte Alleinunterhalter „Benn’y“ aus Stühlingen. Das Programm gestalteten die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens „St. Josef“ mit Leiterin Nelli Hess und Erzieherin Birgit Platzer sowie die Kleinsten des TSV Kinderturnens, betreut von Ellen Maurer und Manuela Popp.

Herrliche Liedbeiträge steuerten die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins „Liederkranz“ bei unter Leitung von Dirigentin Friederike Haselberger. Bei „Hoch auf dem gelben Wagen“ brachten sie sogar die ganze Halle zum Mitsingen. Eine gelungene Abrundung schaffte die Jugendkapelle „Prima Musica“ des Musikvereins unter Leitung von Dirigent Stefan Wehrle.

Informationen aus erster Hand

Zuvor erhielten die Balgheimerinnen und Balgheimer Informationen aus erster Hand von Bürgermeister Helmut Götz zu aktuellen und geplanten Projekten. Die Verwaltung hatte ein „Balgheim Quiz“ erarbeitet, an dem sich alle mit Begeisterung beteiligt haben. Das Rathaus- und Bauhofteam, unterstützt von fleißigen Helferinnen, sorgte in der schön dekorierten Halle für Bewirtung. Die gute Resonanz des Kommunalen Seniorennachmittags zeigt, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. Man unterhielt sich in lockerer Runde und nahm die Gelegenheit, sich zu treffen, gerne wahr.