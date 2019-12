Senioren treffen sich gegen die Einsamkeit

„Aldis Treff“ nennt sich die Aldinger Seniorengemeinschaft, die von der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinde getragen wird. Die Senioren haben sich am vergangenen Dienstagnachmittag im evangelischen Gemeindehaus zur gemeinsamen Weihnachtfeier getroffen.

Die Zither-Gruppe unter der Leitung von Anette Kasper spielte weihnachtliche Lieder, die gerne von den älteren Personen mitgesungen wurden. Renate Herrmann-Epting erzählte zu Beginn der Feier die Geschichte der kleinen Sabine: Was wäre Weihnachten ohne das Christkind?

Seit 27 Jahren gibt es den Treff für die älteren Bewohner von Aldingen. Das ist eine offene Einrichtung, sodass Menschen aller Konfessionen willkommen sind. Im Jahre 1992 wurde die Einrichtung gegründet. Jeden zweiten Dienstag im Monat gibt es im evangelischen Gemeindehaus ein anderes Thema. Menschen von 60 Jahren aufwärts bis in das hohe Alter kommen zu dem Treff.

„Das Singen und die Unterhaltung sind sehr wichtig, damit die alten Menschen nicht vereinsamen“ sagte Teamleiterin Renate Herrmann-Epting. Ihr zur Seite stehen Helga Wittlage, Erna Walther, Kathi Kußmaul, Sieglinde Hauser, Sigi Hauser und Erika Behnke.

Das Halbjahresprogramm 2020 des „Aldis Treff“ sieht folgendermaßen aus: Am 14. Januar wird in das neue Jahr mit der Jahreslosung mit Pfarrer Helmers gestartet. Alexandra Löffler informiert am 11. Februar 2020 über den Pflegestützpunkt, die Pflegeleistungen und Hilfsmittel. Am 10. März findet ein „märchenhafter Nachmittag“ mit Magdalena Rau statt. „Der Bodensee“, ein Film von Horst Krause , wird am 14. April vorgeführt. Am 12. Mai geht es beschwingt in den Monat mit Petra Meinholz . Geschichten, Traditionen und Erlebnisse vom „Vierwaldstätter See“ von Dorle Steingräber stehen am 9. Juni 2020 auf dem Programm. Das evangelische Gemeindehaus ist barrierefrei zu erreichen.